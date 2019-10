“Als er echt geen geld is voor Dampoort-tunnel, dan andere oplossing zoeken” Gent heeft genoeg geduld gehad, ultiem overleg moet duidelijkheid brengen Sabine Van Damme

04 oktober 2019

06u30 0 Gent Geen Dampoort in het regeerakkoord, dat is een zware tegenslag voor Gent. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw vindt het echter geen optie om nog eens 5 jaar te wachten op een volgende regering. “We moeten met de minister bekijken of er écht niks mogelijk is. Zoniet, moeten we op zoek naar een andere oplossing.”

Theoretisch gezien is het niet omdat de Dampoort niet in het regeerakoord staat, dat er sowieso geen geld is. De nieuwe Vlaamse regering heeft een lijst met projecten bekend gemaakt waarvoor ze geld hebben. Voor Gent is dat onder meer spoorlijn 204 in de haven en de R4. Maar daarnaast is er ook een ‘regulier budget’. De minister van openbare werken moet elk jaar een geïntegreerd investeringsplan voorleggen voor dat budget. In principe zou de Dampoort daar nog in kunnen zitten. Zeker gezien de mobiliteitsminister Lydia Peeters (Open Vld) een partijgenoot is van Gents burgemeester Mathias De Clercq en ook mobiliteitsschepen Filip Watteeuw goed kent. Ongetwijfeld zal er nog heel wat gelobbyd worden de komende maanden.

Maar Filip Watteeuw is heel voorzichtig als het op die piste aankomt. “Een groot project als de Dampoort in het regulier budget krijgen lijkt mij moeilijk”, stelt hij. “De ondertunneling van de Dampoort is sowieso niet goedkoop, en zo meteen een grote hap uit dat budget zijn.”

De nieuwe Vlaamse regering wéét dat de Dampoort een probleempunt is, iedereen weet dat intussen. Filip Watteeuw

De Vlaamse regering heeft 637 miljoen klaar voor ‘mobiliteit en openbare werken’, te verdelen over gans Vlaanderen, dus iets meer dan 127 miljoen per provincie. De ondertunneling van de Dampoort zou om en bij de 47 miljoen kosten. In principe kan het dus wel.

“Uiteraard zullen we nog met de met de minister overleggen, en zien wat mogelijk is”, zegt Watteeuw. “De nieuwe Vlaamse regering wéét dat de Dampoort een probleempunt is, iedereen weet dat intussen. We moeten dus kijken of er nog iets mogelijk is. Kan dat op een andere manier gefinancierd worden? En als er geen budget is voor een ondertunneling, dan moeten we kijken of er geen andere manier mogelijk is. Dan moeten we goed en creatief nadenken wat we kunnen doen. Nog eens vijf jaar wachten in de hoop dat er dan wel budget is, is geen optie meer. Gent heeft genoeg geduld gehad.”

“Er was ook een gelijkgrondse oplossing uitgewerkt bij de studie over de Dampoortrotonde”, zegt Watteeuw. “Maar zowel De Lijn, de NMBS en de stad wilden een ondertunneling van het punt, zowel met het oog op de leefkwaliteit als voor de doorstroming van het verkeer.”

Mathias De Clercq heeft Jambon en de Vlaamse regering alvast uitgenodigd voor een overleg over de Gentse projecten en uitdagingen. Dat de Dampoort daarbij alvast op tafel zal komen, staat vast.