"Alles wat we veranderen aan het Gravensteen, kan perfect ongedaan gemaakt worden." Architecten willen Gentenaars geruststellen

15 september 2020

07u00 12 Gent Een gat in de omwalling en een paviljoen in het parkje achter het Gravensteen. Dat is – kort gezegd – wat de stad van plan is met de burcht in onze stad. Verschillende protestgroepen verzamelen handtekeningen tegen die plannen, maar op de commissie probeerden de architecten, de stadsbouwmeester en de schepen de plannen in perspectief te plaatsen.

“Dit is geen historische burcht”, zegt stadsbouwmeester Peter Vanden Abeele. “Dit is niet het kasteel zoals het er in de middeleeuwen uitzag. Het Gravensteen heeft in de loop der jaren verschillende functies gehad, en is meerdere keren verbouwd geweest. Monumenten moeten mee met hun tijd evolueren om een functie te blijven hebben in de huidige samenleving. In dat kader moet je deze verbouwing zien.” De open oproep die de stad lanceerde, leverde 38 kandidaten op. Vijf van hen werden geselecteerd, uiteindelijk werd de groep Dhooge & Meganck met MurMuur en Sabine Okkerse uitgeroep tot laureaat.”

Er komt één doorbreking van de omwalling, met een gat ter grootte van een deur. De stenen die daarvoor worden weggenomen, worden genummerd en geconserveerd. Als we later willen, kunnen we de burcht in de huidige staat herstellen. Cultuurschepen Sami Souguir

“Wat wij gaan doen, is een paviljoen naast het Gravensteen bouwen”, klinkt het daar. “We gaan geen replica van de burcht maken, zelfs geen poging doen om een ‘historiserend ontwerp’ te maken. Wel gaan we in ons hedendaagse bouwwerk materialen gebruiken en de motieven en patronen van het kasteel verwerken. Zo wordt ons bouwwerk een soort moderne interpretatie, zelfs een echo van het Gravensteen. We gaan werken met materiaal als natuursteen en hout, misschien zelfs beton. Maar de constructie wordt dus geen blok beton.”

Omkeerbaar

Ook cultuurschepen Sami Souguir stelt gerust. “Het parkje verdwijnt niet, het ontwerp van de laureaat van vorig jaar is intussen geëvolueerd. Er wordt uiteraard overlegd en bijgestuurd. Het grootste voordeel is dat alles in dit project omkeerbaar is, de impact is minimaal. Zo komt één doorbreking van de omwalling, met een gat ter grootte van een deur. De stenen die daarvoor worden weggenomen, worden genummerd en geconserveerd. Als we later willen, kunnen we de burcht in de huidige staat herstellen.”

Souguir benadrukt ook dat Erfgoed Vlaanderen, Monumentenzorg en Toerisme Vlaanderen mee aan tafel zitten. “De totale kostprijs van deze ingreep wordt geraamd om 10,1 miljoen euro, waarvan Toerisme Vlaanderen er 4,8 betaalt, onroerend erfgoed 1,5, en de stad 3,9 miljoen.” Doel van de ingreep is niet alleen een vlottere doorstroming, eens de in- en uitgang niet meer in hetzelfde poortgebouw zullen liggen, maar ook toegankelijkheid. “Er komt zelfs een lift.” De werken zullen in 2 fases worden uitgevoerd, en het Gravensteen zal zo goed als de hele tijd toegankelijk blijven.