“Alle talen zijn mogelijk, zolang er een aanbieder en een vrager zijn”: Gents taalcafé Mundial wil drempelvrees verlagen Jeroen Desmecht

29 augustus 2019

12u27 0 Gent Laagdrempelig je Frans oppoetsen of even de Spaanse tongval uittesten? Op Taalcafé Mundial kan het allemaal. Zo’n 100 enthousiastelingen schuiven tweewekelijks aan tafel om hun talenkennis uit te wisselen. “We geven geen les, dat is het unieke”, vertelt voorzitter Jo Lootens. “Alle talen zijn mogelijk, zolang er minstens één aanbieder en één vrager is. Zo kan je vanavond bijvoorbeeld je Fârsi bijschaven.”

Terwijl de eerste tafels stilletjes aan gevuld raken, blijft een klein groepje op het terras van een drankje genieten. De briefing missen ze allicht, maar daar maalt niemand om. “We wilden het schoolse weglaten”, vertelt Lootens. “Er vinden vandaag drie sessies plaats. Je meldt je aan voor de avond, maar je kiest zelf wanneer je aanschuift. Het is een ‘café’ hé. (lacht)”

Vragers een aanbieders

Vooral de grote talen zijn in trek: Frans, Engels, Spaans en natuurlijk Engels. “Ook de Scandinavisch talen zijn populair”, stipt Lootens aan. Nederlands is met voorsprong koploper met 44 vragers en 43 aanbieders. Het taalcafé biedt onze moedertaal dan ook in verschillende niveaus aan. Student verpleegkunde Mohanad (25) schuift vanavond aan de tafel voor gevorderde sprekers. “Ik woon sinds een jaar of drie in Gent. Vaak neem ik actief deel aan het gesprek, maar soms luister ik ook gewoon naar de anderen. Het is een heel speelse manier om de taal te oefenen en mensen te leren kennen.”

Mohanad tafelt vandaag in het gezelschap van Linde (21), student aan de lerarenopleiding Engels-Frans. “Ik kom hier om mijn mondelinge vaardigheden bij te schaven. Nu spreek ik Nederlands aan deze tafel, straks verhuis ik naar een andere tafel om mijn Frans te oefenen. Daar ben ik nog een ‘vrager’. Als het daar vlot, geef ik mij de volgende keer misschien op als aanbieder. Maar dat valt nog af te wachten. (lacht)”

Eén taal in ruil voor twee

Wie een taal aanbiedt, mag in de plaats twee talen vragen. Mona (57) volgde dertig jaar geleden de liefde naar België. Vandaag mag ze haar Deense ‘modersmål’ nog eens bovenhalen. In ruil schuift ze straks aan bij de Portugese tafel. “Mijn toekomstige schoonzoon komt uit Brazilië en ik wil met zijn familie kunnen praten”, lacht ze. “Ik volg al lessen in avondschool, dus ik kan mijn plan al een beetje trekken.”

Gratis inschrijven

Taalcafé Mundial zag het levenslicht in 2015. Voorzitter Jo Lootens nam de fakkel over van de oprichter én staat nu aan het roer van de organisatie. “We werken uitsluitend met vrijwilligers. Deelnemen is dan ook gratis. Voor deze avond schreven zo’n 110 mensen zich in”, klinkt het. “We geven geen les, dat is het unieke. Er zijn nog praattafels, maar wij zetten (nog meer) in op toegankelijkheid. Mensen corrigeren, doen we hier bijvoorbeeld niet. Dat verlaagt de drempelvrees. Er is maar één regel: je spreekt per tafel alleen de afgesproken taal. Een basiskennis is dus wel vereist. Alle talen zijn mogelijk, zolang er minstens één aanbieder en één vrager is. Zo kan je vanavond bijvoorbeeld je Fârsi bijschaven.”

Het volgende taalcafé gaat door op dinsdag 10 september in De Centrale, Kraankindersstraat 2, 9000 Gent. Gratis inschrijven kan hier.