950.000 euro voor lokale economie, maar geen geld voor armoede-organisaties: “Waarom kan provincie West-Vlaanderen wel middelen vrijmaken?”





Cedric Matthys

15 april 2020

11u26 2 Gent De provincie Oost-Vlaanderen heeft 950.000 euro vrijgemaakt om lokale bedrijven door de coronacrisis te loodsen. Een beslissing die met applaus werd onthaald, al reageren de armoede-organisaties minder enthousiast. Nadat de provincie West-Vlaanderen eerder 300.000 euro had uitgetrokken om het middenveld te ondersteunen, hoopten ook de Oost-Vlaamse organisaties op een soortgelijke regeling. “Welzijn is jammer genoeg een Vlaamse bevoegdheid", zegt Kris Moens (N-VA), gedeputeerde voor Economie.

“Een gehavende maatschappij kan je alleen redden door de basis te ondersteunen." De kritiek van Rudi Van Landeghem, voorzitter van vzw Woongift, op de provincie Oost-Vlaanderen is niet mals. De deputatie kondigde dinsdag aan dat ze 950.000 euro vrijmaakt voor de relance van de lokale bedrijven na de coronacrisis. Over armoedebestrijding werd daarentegen met geen woord gerept. Een gemiste kans volgens Van Landeghem: “De provincie West-Vlaanderen trekt 300.000 euro uit om behoevenden te ondersteunen. 50.000 euro gaat naar de opvang van daklozen. 250.000 euro komt terecht bij woonzorgcentra en kleinschalige organisaties vergelijkbaar met de onze. Ik begrijp niet waarom Oost-Vlaanderen niet iets soortgelijks op poten zet. Het is voor ons vandaag niet eenvoudig voldoende middelen op te halen.”

Vlaamse bevoegdheid

Om hun actie kracht bij te zetten, stuurde Rudi Van Landeghem samen met enkele sectorgenoten de afgelopen weken verschillende brieven naar de provincie. Kris Moens geeft aan dat hij die wel degelijk ontvangen heeft, maar hij hekelt de positie van West-Vlaanderen. “Het klinkt misschien technisch, maar armoedebestrijding valt onder Welzijn en dat is een bevoegdheid van het Vlaamse niveau”, legt hij uit. “Wij waren, net als de andere provincies, verrast dat West-Vlaanderen hier plots geld voor uittrekt. Dat is helemaal hun taak niet. Ik heb dan ook nagevraagd hoe dat toch kon. Concreet gaat het niet over nieuwe middelen. West-Vlaanderen heeft net als wij bepaalde Leader-projecten lopen. Dat zijn projecten rond plattelandsontwikkeling die deels met Europees geld worden betaald. Ze hebben enkele klemtonen veranderd en doen nu alsof ze geld uittrekken voor welzijnsbeleid. We mogen ons niet laten opjagen door West-Vlaanderen. Wij doen wat we mogen en daar valt Welzijn jammer genoeg niet onder.”