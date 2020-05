“95% krijgt school van eerste keuze, maar geen van mijn tweelingzonen is daarbij, hoe kan dat?” Schepen heeft begrip voor ouders die naast favoriete school grijpen, maar procedure klopt Sabine Van Damme

20 mei 2020

13u44 0 Gent Simon en Lukas Pieters mogen volgend jaar naar het eerste middelbaar, een grote stap voor elke 12-jarige en dus ook voor deze tweeling. “We hebben grondig onderzocht welke school onze voorkeur genoot. Maar geen van beide jongens geraakte binnen in Sint-Lievens. De stad beweert dat 95% van de kinderen zijn eerste keuze kreeg, de kans dat net mijn twee zonen daar buiten vallen is dus 0,25%”, berekende papa Kurt Pieters. “Die berekening klopt niet”, zegt schepen Decruynaere, “want er wordt uiteraard ook rekening gehouden met de capaciteiten van alle scholen. Maar ik begrijp de frustratie van de ouders.”

Een jubelbericht was het, waarin de stad aankondigde dat liefst 95% van de aangemelde scholieren naar hun school van eerste keuze kunnen voor het middelbaar onderwijs. Ook het aanmelden voor het middelbaar gebeurt immers digitaal, waarna een computersysteem berekent wie naar welke school kan. Voor de familie Pieters uit Lovendegem kwam dat jubelbericht extra wrang over. “Het reglement zegt dat tweelingen niet uit elkaar worden gehaald. Dus als één zoon binnengeraakt in zijn school van eerste keuze, mag de andere daar automatisch ook naartoe. Wij hebben verschillende scholen bezocht, en andere niet kunnen bezoeken door de lockdown. We vonden uiteindelijk dat het Sint-Lievenscollege het best aansluit bij de waarden die wij voor ogen hebben. Bovendien is dat een school die de jongens zelfstandig kunnen bereiken.”

Maar noch Simon, noch Lukas raakte binnen in Sint-Lievens. Simon staat op plaats 57 van de wachtlijst, Lukas op nummer 11. “Wij hadden twee keer kans – in een pool van 4.474 kinderen – om een ticket voor Sint-Lievens te krijgen. De kans dat geen van beide jongens er eentje zou krijgen, is 0,25%. Dat kan toch gewoon niet?”

Bepaalde scholen zijn zo populair dat de vraag veel groter is dan het aanbod Elke Decruynaere, schepen van onderwijs

Schepen Decruynaere begrijpt de teleurstelling van de familie. “Maar de kansberekening van die papa klopt niet, omdat hij niet alle factoren kent. Uiteraard wordt er ook rekening gehouden met de capaciteit van de school. Broers en zussen van kinderen die er al zitten krijgen sowieso voorrang, dus is het aantal vrije plaatsen op sommige scholen beperkt. Bepaalde scholen – en Sint-Lievens is daar inderdaad één van – zijn zo populair dat de vraag heel veel groter is dan het aanbod. En dan krijg je dus toch teleurgestelde ouders, ondanks de goede resultaten van het systeem. Toch is niet alle hoop verloren. We leerden de voorbije jaren dat er nog veel verschuivingen kunnen zijn. Er zijn ouders die zich aanmelden voor een Gentse school, maar hun kind uiteindelijk toch inschrijven in pakweg De Pinte, waardoor er sowieso weer plaatsen vrij komen. Ik raad die man dan ook aan contact op te nemen met de school.”

Simon en Lukas hebben overigens wel allebei een ticket voor de school die ze op nummer 2 hadden gezet, namelijk Sint-Barbara. “Daarover zijn we niet ontevreden, laat dat duidelijk zijn, maar het is een stuk minder praktisch qua bereikbaarheid”, klinkt het bij het gezin.