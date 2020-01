€ 345 De Kijk van Kurt Kurt Burgelman

31 januari 2020

Driewerf hoera, ik hoor er weer bij. Het stadsbestuur had mij en 1,2 miljoen andere Belgische automobilisten eerder laten weten dat we niet meer welkom zijn binnen de kleine ring, maar ik heb dat – enkel voor mezelf weliswaar – opgelost. Niet dat ik me een elektrische wagen heb aangeschaft, nee, ik heb gewoon € 345 overgeschreven aan de stad. Nu kan ik met een gerust gemoed de stad in en uit dieselen, wetende dat ik volgens het stadsbestuur niet meer vervuil. Of dat ik naar hartenlust mag vervuilen omdat ik het kan betalen. Die interpretatie is voorlopig nog gratis. Dat heel wat mensen, die zich geen nieuwe auto kunnen permitteren en het moeilijk hebben om die € 345 op te hoesten, er nu niet meer bij horen, zal ons progressieve stadsbestuur worst wezen. VAB riep eerder deze week alle Vlaamse steden en gemeenten op om voorlopig geen LEZ in te voeren omdat geen enkele meting bewijst dat de luchtkwaliteit erop vooruit gaat. VAB lulde niet zomaar uit de nek, VAB had zich goed geïnformeerd. De stad Kortrijk voert geen LEZ in omdat uit hun onderzoeken blijkt dat het effect van een LEZ nihil is. Rotterdam had een LEZ maar heeft die weer afgeschaft wegens, alweer, geen effect. VAB vroeg aan Gent, Brussel en Antwerpen om hun LEZ voorlopig nog even te behouden als testcase. Lees: je kan nooit weten dat het iets opbrengt. Mijn € 345 heeft het alvast opgebracht, en heel wat mensen zitten in de miserie. De Romeinse leuze ‘verdeel en heers’ in gedachte, weet ons stadsbestuur dat diegenen die wel nog de stad in mogen zich niet zullen aansluiten bij het protest van hun minder gefortuneerde stadsgenoten. Voor hen wil ik even meegeven dat de normen van de LEZ elk jaar kunnen verstrengen. De op niets gestoelde visie van het stadsbestuur zult u voelen in uw portemonnee, mark my words!