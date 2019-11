Zwemmen en lenen in de bib wordt duurder voor (niet-)Genkenaren Lien Vande Kerkhof

29 november 2019

10u47 0 Genk Stad Genk gaat de tarieven van enkele diensten herzien. Eerder deze week kondigde het stadsbestuur naast 7,5 miljoen besparingen aan voor 7 miljoen naar extra middelen te moeten zoeken. Zo wordt zwemmen en een boek lenen in de bibliotheek duurder, en betalen niet-Genkenaren in verhouding meer.

Volgens schepen van Financiën Yilmaz Kurtal zijn sommige tarieven bijna ‘vooroorlogs’ te noemen. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan sport of aan de bib”, verduidelijkt de schepen. “Hier hebben we sterk geïnvesteerd in een bijzonder sterk aanbod en in state-of-the-art infrastructuur, waarvoor we geroemd worden in Limburg en ver daarbuiten. Als centrumstad met een regionale uitstraling bereiken we overigens ook heel wat niet-Genkenaren met ons ruime aanbod en diensten. We vinden het verdedigbaar om dan ook te gaan differentiëren en niet-Genkenaren iets meer te laten bijdragen voor hetzelfde aanbod.” De herziening van de tarieven van de beoogde diensten zou de stad naar schatting 0,4 miljoen euro moeten opleveren.