Zwembad SportinGenk Park weer open voor bezoekers Emily Nees

01 juli 2020

11u44

Bron: Stad Genk 0 Genk Waterratten, opgelet! Vanaf vandaag kan je weer naar hartelust zwemmen in het het SportinGenk Park. Het Genkse zwembad heeft namelijk opnieuw de deuren geopend voor bezoekers.

Let wel, vanwege de veiligheidsmaatregelen inzake corona zijn het aantal plaatsen beperkt. Inschrijven is daarom verplicht voor vrij zwemmen, baantjeszwemmen en seniorenzwemmen. Dat kan gewoon online via de website van het SportinGenk Park.

Men vraagt wel om maximaal tien minuten voor het gereserveerde tijdstip te komen. Daarna krijg je twee uur de tijd om je uit te leven.

Meer informatie vind je op de website van Stad Genk of op die van SportinGenk Park.