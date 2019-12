Zware botsing in Genk: man overlijdt ter plaatse, vrouw zwaargewond Dirk Selis

01 december 2019

17u10 12 Genk Op de Onderwijslaan in Genk is het zondag omstreeks 15.30 uur tot een zware botsing gekomen. Eén slachtoffer overleefde het niet.

Het ongeval gebeurde aan het kruispunt met de Halmstraat. Daar werd een wagen in de flank gegrepen door een andere auto. “Maar de omstandigheden waarin dat gebeurde, zijn voorlopig onduidelijk”, klonk het zondag bij de lokale politie van de zone Carma.

Wat wel duidelijk is, is dat de klap ongemeen hard moet geweest zijn. Omstaanders die de aanrijding hoorden plaatsvinden, snelden ter plaatse om hulp te bieden. In het aangereden voertuig zaten een zwaargewonde man en vrouw, naar verluidt een koppel zestigers.

Vrouw zwaargewond

De man was volgens getuigen nog even bij bewustzijn, maar bezweek niet veel later aan zijn verwondingen. Zijn vrouw werd volgens de laatste berichten met zware verwondingen afgevoerd naar het ziekenhuis.

De politie sloot de omgeving af voor de vaststellingen, en zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Het parket van Limburg stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden te onderzoeken.