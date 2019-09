Zware bedrijfsbrand in Genk, brandweer vraagt vensters en deuren gesloten te houden Bedrijfshal van getroffen Transcoma ingestort, bedrijf kan nog net vrachtwagens redden MMM/RTZ

15 september 2019

22u19 26 Genk Langs de Winterbeeklaan in Genk heeft een hevige brand zondagavond de bedrijfshal van Transcoma verwoest. Getuigen zagen kort na acht uur plots een rookontwikkeling rond het gebouw, en zij sloegen alarm bij de hulpdiensten. Even later sloegen de vlammen al hoog door het dak naar buiten. Brandweerploegen uit heel Limburg snelden met tankwagens ter plaatse.

“Het vuur is nu grotendeels onder controle,” zo laat burgemeester Wim Dries (CD&V) weten. Hij kwam zondagavond zelf ter plaatse om polshoogte te nemen. “In het bedrijf wordt bouwafval verwerkt. Er zit wel isolatiemateriaal tussen het brandend puin, maar gelukkig geen asbest. De grote bedrijfshal lijkt helaas wel verloren. Het dak is kennelijk al ingestort. Maar onze brandweerploegen van de zone Oost Limburg hebben de nieuwe kantoorgebouwen vooraan kunnen vrijwaren. Die zijn pas twee jaar geleden gezet. Er is bovendien geen gevaar voor overslag naar aanpalende bedrijven. Maar de schade bij Transcoma is helaas toch aanzienlijk. Gelukkig hebben de medewerkers nog snel enkele trucks die bij de getroffen hal stonden in veiligheid kunnen brengen.”

In de omgeving was al snel een grote rookpluim te zien. “De wolk gaat goed omhoog, maar drijf toch af richting Diepenbeek,” aldus burgemeester Dries van Genk. “Ik heb mijn collega uit de buurgemeente preventief op de hoogte gebracht. Daar rijdt de lokale politie LRH momenteel rond, om buurtbewoners te vragen ramen en deuren gesloten te houden. Het ziet er naar uit dat de brandweerploegen nog een groot deel van de nacht zullen bezig zijn met nablussen. Er is versterking gekomen van collega’s uit de hele provincie met extra tankwagens. We proberen tenslotte water uit het Albertkanaal te pompen om vlot te kunnen blussen.”