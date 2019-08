Zwalpende bestuurder blijkt verkoper van drugs te zijn BVDH

01 augustus 2019

18u22 0 Genk In de nacht van woensdag op donderdag merkte een politiepatrouille van zone CARMA een zwalpende bestuurder op in de Hoogstraat in Genk. De man bleek een verkoper van drugs te zijn.

De auto botste in het zicht van de politie enkele keren tegen de borduur. De politie maande de bestuurder aan te stoppen, waarop deze een zakje met drugs uit het raam gooide. Aan het kruispunt Molenstraat/Burgemeester G. Bijnenslaan werd de bestuurder aan de kant gehaald.

De 39-jarige Genkenaar testte positief op alcohol- en druggebruik. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor een periode van 15 dagen. De politie voerde even later een huiszoeking uit op zijn adres in de wijk Termien en vond er onder andere materialen voor de verkoop van drugs.

Nachtje in de cel

De man schond hiermee ook de voorwaarden die hem eerder waren opgelegd. De dertiger bracht de nacht in de cel door en werd donderdag verhoord. Hij werd in de namiddag in vrijheid gesteld in afwachting van verder onderzoek.