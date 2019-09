Zwakbegaafde man na sexdate in elkaar geslagen Dirk Selis

11 september 2019

18u16 1 Genk Het openbaar ministerie heeft gevangenisstraffen van 14 en 20 maanden en een geldboete gevraagd voor twee Genkenaars. Ze worden ervan verdacht in 2016 een zwakbegaafde man met een mes te hebben bedreigd en geslagen, omdat de man seks had gehad met de oudere zus van een van de twintigers.

De feiten dateren van maart 2016, toen de auto van de toen 24-jarige zus van één van de mannen werd opgemerkt aan een rendez-voushotel in Genk. De twee besloten om poolshoogte te gaan nemen maar merkten dat de auto net de parking verliet toen ze daar rond middernacht aankwamen. De twee Genkenaars besloten de auto te achtervolgen. Toen de vrouw zag dat ze gevolgd werd probeerde ze de achtervolgers af te schudden. Toen ze per ongeluk een doodlopende straat inreed werd ze klemgereden en moest haar date onder bedreiging van een mes in de auto van de twee Genkenaars stappen. De man werd uiteindelijk drie uur vastgehouden terwijl de twee Genkenaars hem bedreigden en hem dwongen zijn gsm te ontgrendelen zodat ze zijn berichten konden lezen. Op een bepaald moment werd er in de broek van de zwakbegaafde man gesneden omdat de belagers zijn onderbroek wilden controleren op sperma.

Minimaliseren

Toen de twee mannen na anderhalf uur rondrijden eindelijk berichten vonden waaruit bleek dat de zwakbegaafde man met de oudere zus van één van de Genkenaars had afgesproken kreeg hij enkele klappen in zijn gezicht. De man werd uiteindelijk op een afgelegen plek uit de auto gezet en met verwondingen in zijn gezicht achtergelaten. De twee minimaliseerden woensdag de feiten voor de rechter en vroegen een werkstraf in plaats van een effectieve gevangenisstraf. Het vonnis volgt op 9 oktober.