Zus Bouloudo ook opgepakt, 13-jarige mogelijk vastgehouden in ouderlijk huis Marco Mariotti

05 juni 2020

07u38 4 Genk De zus van Khalid Bouloudo (45) - brein achter de ontvoering van een 13-jarige Genkenaar - is ook opgepakt. Ze wordt verdacht van betrokkenheid bij de feiten. Speurders onderzoeken of het jongetje werd vastgehouden in het ouderlijk huis van de familie Bouloudo in Maaseik.



Er is een achtste arrestatie verricht in het dossier omtrent de ontvoering van een 13-jarige jongen uit Genk. Dat schrijven de kranten van het Mediahuis en is ons vanmorgen bevestigd aan de redactie.

Het gaat om een vrouw, de zus van Khalid Bouloudo. Gisteren gebeurde ook al een huiszoeking in Maaseik aan het ouderlijk huis van Bouloudo. Speurders onderzoeken nu of de ontvoerde tiener in Maaseik werd ondergebracht.

Straks rond 9.30 uur verschijnen de zes andere verdachten voor de Tongerse raadkamer. Een zevende persoon werd al vrijgelaten onder voorwaarden.

Later meer.