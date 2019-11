Zuid maakt kans om Best Concept Hotel van het jaar te worden Lien Vande Kerkhof

20 november 2019

07u15 0 Genk Zuid, het gekende hotel aan de Fletersdel in Genk, is één van de vijf kanshebbers om uitgeroepen te worden tot Best Hotel Concept van het jaar. Zaakvoerders Lidia Paletta en Noureddin Benali investeerden de voorbije jaren nagenoeg een miljoen euro in de metamorfose van hun hotel Atlathis in ZUID: een plek waar warmbloedige Limburgse invloeden samensmelten.

Venuez organiseert elke jaar een grootschalige wedstrijd waarin de beste concepten van alle soorten horecazaken bekroond worden. Een van de 13 categorieën is Best Hotel Concept, waarvoor Zuid is geselecteerd.

Sluiting Ford

In 2010 kreeg Lidia de kans om samen met haar partner Noureddin het kleinste hotel van de Different Hotels over te nemen. Hotel Atlantis draaide voor 70% op het nabijgelegen Ford en zijn leveranciers. En twee jaar later kondigde Ford de sluiting aan. “We maakten van de gelegenheid gebruik om bijkomend 450 000 euro te investeren”, vertelt Lidia. “We renoveerden de bestaande kamers volledig optimaliseerden het hotel.” Het koppel maakte de gok om op een uitdijend Genks toerisme te mikken, iets waar Stad Genk en Toerisme Limburg fors hun schouders onder zetten. “Een geslaagde strategie, zo bleek: want in 2015, een jaar na de sluiting van Ford, draaide we ons beste jaar ooit.” De afgelopen jaren investeerde het koppel opnieuw fors in de transformatie van Hotel Atlantis naar Zuid.

Op 2 december wordt in Knokke bekendgemaakt wie met de eretekens aan de haal gaat. Er is ook een publieksprijs, waarbij je kunt stemmen voor jouw favoriete concept.