Zuhal Demir (N-VA) over amokmakers recreatiedomeinen: “De imam zou misschien beter in zijn zwembroek aan het zwembad komen staan om te zien wat ze zo aanrichten” Dirk Selis

02 juli 2019

17u31 0 Genk In een facebookpost wijst voormalig staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) naar de verpletterende verantwoordelijkheid van de ouders naar aanleiding van we recente grote geroepen amokmakers in recreatiedomeinen van Gent, Terneuzen, Diest, Hofstade en Kapermolen.

“Nog meer dan de politie met hond en stok, hebben we nood aan ouders die meer geven om hun kind en om onze samenleving, dan om de maandelijkse storting van het kindergeld op hun rekening. Moeders en vaders die hun amokmakende zonen als schande van de familie aanschouwen, en niet de dochter die wil gaan studeren.”, luidt het. Ze is van mening dat de overheid een nultolerantie moet hanteren door middel van pascontrole, inschrijvingsplicht, aanwezigheid van politie in burger, controle met drugshonden,... kortweg: “het volledige arsenaal van veiligheidsmaatregelen moet beschikbaar zijn voor de ordehandhaving op korte termijn, én structureel om te voorkomen dat ook volgende hittegolven verpest worden.”

De imam in zwembroek

“Laat ons dus stoppen met wegkijken en beginnen met problemen te benoemen”, gaar Demir verder. “In elke cultuur en opvoeding moet respect hebben voor elkaar het uitgangspunt zijn. Niet in het minst het respect voor de ‘onderdanige en minderwaardige’ vrouwen, die vaak onbestaande is. Jongeren, maar ook ouderen, onder invloed van bepaalde tradities uit die culturen, hebben lak aan de regels, normen en waarden die wij doodnormaal vinden. Ze gedragen zich als een pasja en denken baas te kunnen spelen over onze openbare ruimten, zwembaden, provinciale domeinen, noem maar op. Zoals vaker, zijn het de meisjes die als eerste de rekening betalen. De imam zou misschien beter in zijn zwembroek aan het zwembad komen staan om te zien wat ze zo aanrichten. Intussen zijn we afgegleden naar intimidaties van ongeziene orde, getuige de hallucinante gebeurtenissen in Gent, Terneuzen, Diest, Hofstade,... Vrouwen zijn bovendien niet (meer) het enige slachtoffer, maar iedereen die weigert mee te doen met deze losgeslagen kudde.”

Verloren generatie

