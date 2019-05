Exclusief voor abonnees Zuhal Demir (N-VA): “Erdogan infiltreert de Turkse gemeenschap hier moeiteloos, terwijl wij haast slapend toekijken” Limburgse lijsttrekker voor de Kamer vindt dat traditionele partijen minder laks met integratieproblematiek moeten omspringen Dirk Selis & Noël Slangen

23 mei 2019

14u19 0 Genk Donderdag 2 mei, Vilvoorde. Daags na de feestdag overheerst een soort van maandaggevoel. Niet zo bij Zuhal Demir, fris en monter komt ze ons de hand schudden. Blauwe ogen priemen in de onze. Bij het uittikken van het interview frappeert mij één passage. Demir die hamert op het feit dat de overheid seksueel geweld ‘au serieux’ moet nemen. Opvallend: zij zegt dit voor de moord op Julie Van Espen.

Hoe gaat het in Genk? Bent u al ingeburgerd?

“Uiteraard, ik ben ondertussen drie jaar terug, maar ook toen ik nog in Antwerpen woonde, kwam ik wel om de twee weken eens een bezoek brengen aan mijn ouders. Nu is het natuurlijk ook wel anders, omdat ik sinds 1 januari in de gemeenteraad zit. Het is heel plezant en boeiend. Uiteindelijk is er ook niet zo veel veranderd, vind ik.”

Stel u voor dat een kiezer een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond, niets heeft gevolgd in de media en straks in het stemhokje staat, wat moet die weten over Zuhal Demir?

“Dat Zuhal tijdens haar twee jaar in de federale regering hard heeft gewerkt rond misbruik en seksueel geweld. Ik vind dat een heel belangrijk thema. Het is een goede zaak dat er nu zorgcentra zijn waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen. Jammer genoeg zitten we in een land waar het merendeel van die slachtoffers nog vrouwen zijn en eindelijk komen ze nu terecht in een huis waar alles te vinden is. Zij moeten nu niet meer eerst naar de politie, de dokter,... Alles zit onder één dak en het probleem wordt eindelijk au serieux genomen. Het is misschien wat te laat, maar ik ben er wel fier op. Nu zijn er zorgcentra in drie steden, maar ik wil er in elke provincie één. In het stemhokje mogen ze daar aan denken. Ik denk dat de mensen die mij kennen wel weten dat ik altijd de puntjes op de i zet en dat ik niet beschaamd ben om de dingen te benoemen, ook al gaat het soms in tegen mijn eigen gemeenschap.”

Ik las dat u bij de regeringsonderhandelingen het debat van de levensbeschouwelijke symbolen opnieuw op tafel wil leggen. Betekent dit in de praktijk een verbod op hoofddoeken?

