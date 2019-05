Zuhal Demir (N-VA): “De Limburgse integratie is ingedommeld” Limburgse lijsttrekker voor de Kamer wil dat overheid seksueel geweld ‘au serieux’ moet nemen Dirk Selis

23 mei 2019

14u19 0 Genk Donderdag 2 mei, Vilvoorde. Daags na de feestdag overheerst een soort van maandaggevoel. Niet zo bij Zuhal Demir, fris en monter komt ze ons de hand schudden. Blauwe ogen priemen in de onzen. Bij het uittikken van het interview frappeert mij één passage. Demir die hamert op het feit dat de overheid seksueel geweld ‘au serieux’ moet nemen. Opvallend, zij zegt dit voor de moord op Julie Van Espen.

Hoe gaat het in Genk? Bent u al ingeburgerd?

“Uiteraard, ik ben ondertussen drie jaar terug, maar ook toen ik nog in Antwerpen woonde, kwam ik wel om de twee weken eens een bezoek brengen aan mijn ouders. Nu is het natuurlijk ook wel anders, omdat ik sinds 1 januari in de gemeenteraad zit. Het is heel plezant en boeiend. Uiteindelijk is er ook niet zo veel veranderd, vind ik.”

Stel u voor dat een kiezer een aantal jaar in het buitenland heeft gewoond, niets heeft gevolgd in de media en straks in het stemhokje staat, wat moet die weten over Zuhal Demir?

“Dat Zuhal tijdens haar twee jaar in de federale regering hard heeft gewerkt rond misbruik en seksueel geweld. Ik vind dat een heel belangrijk thema. Het is een goede zaak dat er nu zorgcentra zijn waar slachtoffers van seksueel geweld terechtkunnen. Jammer genoeg zitten we in een land waar het merendeel van die slachtoffers nog vrouwen zijn en eindelijk komen ze nu terecht in een huis waar alles te vinden is. Zij moeten nu niet meer eerst naar de politie, de dokter,... Alles zit onder één dak en het probleem wordt eindelijk au serieux genomen. Het is misschien wat te laat, maar ik ben er wel fier op. Nu zijn er zorgcentra in drie steden, maar ik wil er in elke provincie één. In het stemhokje mogen ze daar aan denken. Ik denk dat de mensen die mij kennen wel weten dat ik altijd de puntjes op de i zet en dat ik niet beschaamd ben om de dingen te benoemen, ook al gaat het soms in tegen mijn eigen gemeenschap.”

Ik las dat u bij de regeringsonderhandelingen het debat van de levensbeschouwelijke symbolen opnieuw op tafel wil leggen. Betekent dit in de praktijk een verbod op hoofddoeken?

“Ik vind het heel belangrijk en ik richt mij vooral op kinderen. Ik zie dat ook in de mijngemeentes toenemen. Leerkrachten zeggen tegen mij ‘kijk, wij worden er dagelijks mee geconfronteerd, en liefst van al hebben wij dat dat dit in ‘Brussel’ wordt geregeld’. Dus al je ’t mij vraagt, zou ik graag de scholen en de koepels de vrijheid willen geven om dat zelf te organiseren. Ik vind niet dat het thuishoort op een school. Een kind van 12 weet niks over een hoofddoek of over de essentie van godsdienst. Als een vrouw, op latere leeftijd beslist, allemaal goed en wel, maar op zo’n jonge leeftijd vind ik van niet. Als wij in de regering zitten, zal ik dit op tafel leggen, ja. Scholen zijn het verlengstuk van thuis en daar moet je van de vrijheid proeven. Ervaren dat er gelijkheid bestaat tussen man en vrouw. Dat is voor mij essentieel.”

Vanaf welke leeftijd vindt u dat een hoofddoek kan?

“Vanaf het moment dat meisjes daar zelf bewust voor kiezen, voor velen bijvoorbeeld vanaf 16 jaar. Maar 12 jaar vind ik echt niet ok. En je ziet de evolutie. Je ziet dat de leeftijd altijd maar lager wordt. Mijn vader zegt dat zelf ook, toen wij hier kwamen werken. Die oudere dames droegen misschien een hoofddoek, maar de jongere generatie droeg dat niet. Het is sinds de laatste vijf à tien jaar dat het enorm toeneemt. Dat is niet gezond, zeker niet als het over jonge meisjes gaat. Ik vind dat zij vooral met onderwijs en hun vriendinnen moeten bezig zijn en niet zozeer met religie.”

Kunnen kinderen van die leeftijd dan wel beslissen om hun communie te doen?

“Ja, maar dat is toch nog iets anders”

Een communie is eveneens religieus en de kinderen kunnen er niet zelf over beslissen?

“Ze volgen toch katholieke lessen en catechese? Het is ook een traditie…

Is een hoofddoek voor anderen ook geen traditie?

“Tja, ik vind dat toch nog een ander mechanisme dat daar onder schuilt. De onderdrukking van de vrouw. Mannen dragen geen hoofddoek, jongens doen wel catechese, dus vind ik dat er ergens nog altijd een verschil is. Nogmaals, ik vind dat gewoon niet ok voor een 12-jarige.”

Op de vrouw af gevraagd, is de integratie van de Turken in Beringen geslaagd?

“Ik vind dat de integratie veel beter kan. Als ik kijk naar, niet alleen Beringen, maar ook naar Genk, bemerk ik dat we veel meer apart leven. Vroeger leefden we veel meer samen, in die Cités, we gingen naar elkaars winkels, we gingen naar elkaars bijeenkomsten. Terwijl je nu toch heel duidelijk aparte gemeenschappen ziet, meer gesloten en meer afgescheiden van elkaar. Daar vind ik dat we steken hebben laten vallen tijdens de integratieprocessen van de afgelopen jaren.”

Politieke partijen moeten beseffen dat de Grijze Wolven op gelijke hoogte staan als Hitler en de Nazi’s. Wat dat betreft hebben de traditionele partijen steken laten vallen. Zuhal Demir (N-VA)

Is Limburg qua integratie niet wat ingedommeld?’

“Ik kan mij daar wel bij aansluiten. De propagandamachines van Erdogan hebben heel makkelijk de mijngemeentes, waar een heel grote Turkse gemeenschap was, geïnfiltreerd. Dat is gewoon niet gezond voor die gemeenschap en daar denk ik inderdaad dat we de afgelopen jaren wat in slaap zijn gevallen. Ook als ik kijk naar de financiering van bepaalde organisaties, zoals de Grijze Wolven in Limburg. Dat vind ik niet kunnen, dat zijn fascistische organisaties. Politieke partijen moeten beseffen dat zoiets op dezelfde hoogte moet staan als Hitler en de Nazi’s. Wanneer ik zie dat sp.a-mandataris Mustafa Aytar de Grijze Wolvengroet brengt, dan moet die partij duidelijk zeggen: ‘dit kan niet’. Fascisme hoort niet thuis in onze partij, de traditionele politieke partijen hebben wat dat betreft steken laten vallen. Ze doen het puur voor de stemmen vanuit die gemeenschap, want alleen zo blijven ze aan de macht. In Genk, in Beringen, in Leopoldsburg,... Het is helaas nefast voor heel die samenleving en dat vind ik een spijtige zaak.”

“Is die grens soms niet dun? Ik kijk dan Sint-Truiden waar onlangs een paaseieren-rel heeft plaatsgevonden. Iemand uit uw partij heeft toen twee mensen van allochtone afkomst op Facebook geplaatst en hen een indigestie toegewenst omdat ze paaseieren zouden hebben gestolen? Is dat er dan ook niet over?

“Je kan daar dan wel over discussiëren, maar laat me toe om te zeggen dat ik de paaseieren-acties heel goed vind. Het is op die manier dat mensen, ook uit andere culturen, de stad en de tradities leren kennen. Maar het is anderzijds niet ok dat er mensen zijn die zoveel mogelijk paaseieren willen rapen en meenemen naar huis, zonder rekening te houden met anderen.”

Maar dat bleek toch ook niet het geval te zijn.

“Hoe bedoel je?”

Het waren toch gewoon mensen die inkopen hadden gedaan.

“Als dat het geval is, dan is het zeker niet ok dat er zo’n Facebookpost van die N-VA-politicus komt.”

Wouter Beke kreeg het op z’n heupen van het feit dat de N-VA z’n afspraken vaak niet na komt. Patrick Dewael was dan weer geïrriteerd door de uitspraken van Theo Francken in het migratiedebat. En Kitir en Els Robeyns zeggen liever niet met de N-VA in zee te gaan. Dreigt u geïsoleerd te geraken in Limburg?

“We zien vandaag wel, als we de debatten volgen, dat er een fel front tegen de N-VA aan het oprukken is. Op 1 mei zei John Crombez heel duidelijk dat hij liefst van al zonder N-VA in een regering stapt. Dus het is weer allen tegen één. Ook in Wallonië zie je dat het front met de PS, Ecolo en waarschijnlijk aangevuld met PTB eraan komt en dat die federaal zullen worden aangevuld, zeker met CD&V en Groen. De vraag is alleen welke andere Vlaamse partijen daaraan gaan meedoen. Uiteindelijk is het de kiezer die beslist en wanneer de kiezer die centrum-rechtse regering wil voortzetten, dan zullen ze we op N-VA moeten stemmen, want anders gaat het niet lukken. Ik merk het ook in gesprekken met Limburgse collega’s dat er zich een front tegen de N-VA vormt, maar of dat na 26 mei ook nog zo zal zijn hangt af van de kiezer.”

U heeft dan niet de neiging om wat vriendelijker, tegemoetkomender te zijn tegenover die collega’s?

“Neen, zo ben ik niet. We zijn wel vriendelijk en respectvol, maar ik vind wel dat de standpunten duidelijk mogen zijn. In de Limburgse media lees ik dat ik een spelbreekster ben, want vroeger was het toch veel gezelliger in Limburg. Iedereen trok aan hetzelfde zeel en sinds ik er ben is dat niet meer zo.”

Is dat niet te veel eer voor u?

“Ik lees ook maar de analyses. Ik ben het daar niet mee eens want als dat zo was, waarom is Spartacus dan al niet lang uitgevoerd? Ik was er toen zelfs niet. Als toen al die Limburgse politici allemaal op één lijn zaten, waarom is dat dan allemaal niet sneller gegaan? We zullen moeten afwachten hoe de kiezer de kaarten legt, maar wij willen zeker niet in zo een bloedrode belastingsregering stappen. Ik denk dat dat heel duidelijk is.”