Zorgloketten in vijf Genkse dienstencentra Lien Vande Kerkhof

08 december 2019

15u24 0 Genk In elk van de vijf lokale dienstencentra in Genk komt er weldra een zorgloket. “De ervaring leert ons dat wanneer mensen met vragen zitten, ze niet weten waar ze naartoe moeten”, verduidelijkt schepen van Welzijn Ria Grondelaers. “In elk van die dienstencentra moet een zorgloket ervoor zorgen dat mensen overzichtelijk aan hun informatie kunnen komen.”

Het uitgebreide aanbod dat het OCMW Genk in haar vijf dienstencentra aan medioren en senioren ter beschikking stelt, werd volgens de schepen echter altijd goed gecommuniceerd in folders en brochures. “Maar dat blijkt niet voldoende te zijn”, stelt Grondelaers. “De mensen vinden ons niet. Daarom richten we nu punten in waar ze al hun informatie kunnen vergaren.”

Eenzaamheid en talentontwikkeling

Tot nu toe werd er zowel in Ter Hooie, De Halm, De Schalm,De Steymer en De Hazelaar altijd veel aandacht geschonken aan ontspannende activiteiten. De komende jaren zullen de dienstcentra meer buurtgericht gaan werken. “We gaan elke buurt analyseren en op die manier de individuele noden in kaart brengen”, zegt Grondelaers. “Een ander belangrijk thema waar we heel hard op zullen inzetten, is eenzaamheid bij ouderen. Én we trekken de lijn door van talentontwikkeling: zo willen we ouderen de kans geven om zich onder andere fysiek en digitaal te ontwikkelen en bij te scholen.”