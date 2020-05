Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk zet personeel in de bloemetjes met nieuwe campagne ENL

14 mei 2020

17u21

Bron: ZOG 4 Genk Het werk dat de personeelsleden van Toermalien en Mandana de afgelopen weken hebben geleverd, gaat niet onopgemerkt voorbij. Het Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk, waartoe de twee woonzorgcentra behoren, hebben namelijk de ‘Hart voor ZOrG’-campagne gelanceerd. Die is donderdagmiddag op een muzikale wijze gelanceerd.

Al twee maanden zijn woonzorgcentra Toermalien en Mandana, waar in totaal 366 senioren verblijven, op slot. Ook zij bleven niet gespaard van het coronavirus. Zo’n 13 bewoners werden ziek en 5 lieten het leven. Onder de medewerkers bleken 7 mensen besmet te zijn. De toestand is inmiddels verbeterd en er verblijven nog 11 mensen op de Covid-afdeling.

“Van bij de eerste coronaberichtgeving, werd er een ‘ZOG-outbreakteam’ opgericht”, vertelt Ria Grondelaers, voorzitter van Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk. “Iedere ochtend bekijken we samen met de directieleden, de coördinerende artsen, de kwaliteitscoördinator en de communicatieverantwoordelijke de actuele situatie binnen de woongroepen. Van daaruit wordt er op gepaste wijze opgevolgd en gereageerd. Daarnaast worden de veiligheidsmaatregelen dagelijks geëvalueerd en bijgestuurd binnen de beschikbare mogelijkheden.”

Zelfzorg

“Wij zijn fier op onze medewerkers die elke dag klaarstaan om het leven hier in huis zo gewoon mogelijk verder te laten verlopen”, zegt de directeur van het ZOG Jos Aben. “Hun creativiteit is groot en hun betrokkenheid vaak heel aandoenlijk. Het zijn onze helden in de zorg, zowel onze medewerkers in de woongroepen als de medewerkers van het onderhoud, de technische dienst, de administratieve diensten, de ondersteunende diensten...”

Daarom wil het ZOG haar medewerkers bedanken met een nieuwe campagne, genaamd ‘Hart voor ZOrG’. De nadruk ligt daarbij op zelfzorg. Zo deelt medewerker Bianca Jordens, die eveneens mindfulness- en relaxatiecoach is, wekelijks tips met de anderen in een nieuwsbrief en vlogt ze op YouTube.

Ook SELF, een Belgisch schoonheidsmerk, draagt zijn steentje bij. Alle personeelsleden ontvangen namelijk een verzorgende handcrème, gemaakt van natuurlijke producten. Het gaat in totaal om 400 stuks. “Via deze weg proberen we iets aan te bieden waar de medewerkers even een moment van zelfzorg mee kunnen creëren en tot rust kunnen komen”, laat oprichtster Isabelle Ulenaers weten. “Echt wel een opsteker in tijden van meermaals handen wassen en ontsmetten, en pijnlijke, droge handen tot gevolg”, reageert communicatieverantwoordelijke Tamara Bungeneers.

Ook krijgen alle medewerkers een eigen T-shirt en autosticker, waardoor ze extra zichtbaar zijn in het straatbeeld. De campagne werd donderdagmiddag gelanceerd op een muzikale wijze. Singer-songwriter Niels Boutsen van Stoomboot was namelijk aanwezig. Hij bracht er een nieuw nummer, speciaal geschreven voor de helden van het ZOG. De personeelsleden kregen dan ook de eer om zelf mee te spelen in de videoclip.

Benieuwd? Bekijk het hier!



