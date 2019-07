Zonnewagen BluePoint voorgesteld op C-mine LXB

12u00 0 Genk In oktober dit jaar trekt het Belgisch Agoria Solar Team naar het verre Australië. Down Under neemt het team deel aan het wereldkampioenschap rijden met een wagen die honderd procent en enkel op zonne-energie bolt. Het team heeft maar één doel: de beste van de wereld zijn.

Dat doel hoopt ze te bereiken met de BluePoint, de nieuwe zonnewagen die vandaag voorgesteld werd op C-mine in Genk. De bolide werd daar bewonderd door Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit en Marc Lambotte, de CEO van Agoria. “Negentien studenten die voor ingenieur studeren aan de Leuvense universiteit hebben een jaar lang aan de wagen gewerkt”, bekent Yante Van Ham, woordvoerder van het Belgisch Agoria Solar Team en één van de 19 studenten.

De BluePoint weegt zo’n 150 kilo en is zodanig gemaakt dat hij een topsnelheid van 130 kilometer per uur kan halen. “Hij zal sneller zijn dan de zonneauto van vorig jaar”, stelt Van Ham. “Tegen 80 kilometer per uur kan de BluePoint non-stop 600 kilometer afleggen. Zo snel rijdt de wagen als die enkel op een batterij aangesloten is. Maar rijdt de auto verder op energie uit zonnepanelen dan kan hij in één stuk een veel langere afstand afleggen. Tijdens het wereldkampioenschap dat vijf jaar geleden ook doorging in Australië legde de Belgische zonnewagen in vijf dagen 3.000 kilometer af.” Op een WK is het de bedoeling om een traject van Darwin naar Adelaid - 3000 kilometer - het snelst af te malen. “We willen in oktober de 3.000 kilometer in vier dagen en half afleggen”, aldus nog Yante Van Ham. Ginder moet het Belgisch Agoria Solar Team het opnemen tegen 53 ploegen uit 24 landen verspreid over héél de wereld.