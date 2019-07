Zonnekijkdag bij Cosmodrome

op domein Kattevennen Genk LXB

04 juli 2019

12u00 0

Nu zondag organiseert de Vlaamse Vereniging voor Sterrenkunde een zonnekijkdag. Een van de locaties, en de enige in Limburg, waar de dag gehouden wordt, is de Cosmodrome op domein Kattevennen in Genk. Zo kan je éénmalig komen kijken naar een 360 graden- show over de zon. Maar de Cosmodrome voorziet in de marge nog een héél programma met veilige zonnewaarnemingen. Je verneemt die dag ook heel wat weetjes over de zon. “In deze tijden waarin de roep om duurzame energie-oplossingen almaar luider klinkt, proberen we het brede publiek te inspireren rond dit thema met een tijdelijke tentoonstelling, een lezing en een workshop Minecraft”, aldus schepen van toerisme en duurzaamheid Toon Vandeurzen. Zo kan je experimenteren met energie. Of je kan de pop- uptentoonstelling gaan bezoeken met als actueel thema “Kan de zon dé oplossing zijn voor het klimaatprobleem?