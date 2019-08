Zondagswandeling ter nagedachtenis van Willy Peumans: “De Limburgse natuur zou zonder hem niet hetzelfde zijn vandaag" Lien Vande Kerkhof

06 augustus 2019

10u47 18 Genk De maandelijkse zondagswandeling in de Maten stond afgelopen weekend in het teken van ere-conservator Willy Peumans, van wie de Genkenaren vorige week afscheid moesten nemen. Volgens een goede vriend en collega-vrijwilliger bij Natuurpunt, die liever niet met zijn naam in de krant komt, zou het met de natuur in Genk, en zelfs veel verder in Limburg, zonder Willy vandaag niet hetzelfde gesteld zijn.

Biodiversiteit

Willy, die haast zijn hele leven lang een gedreven leraar wetenschappen en aardrijkskunde was op Sint-Lodewijk, nam diezelfde bevlogenheid mee wanneer hij bezig was in de natuur. “Maar eerder dan met een enkel plantje of beestje concentreerde hij zich op de volledige biodiversiteit. Zo compileerde hij de Maten tot een gebied met verschillende biotopen. Bovendien maakte hij zijn eigen leerllingen en de jongeren van WWF Vlaanderen wegwijs in datzelfde verhaal: hij leerde hen hoe je kleine biotoopjes levend houdt en de vergaarde biodiversiteit kan behouden.”

De stichting van het Heempark

Naast de bloei van de Maten, waar hij overigens conservator was op volledig vrijwillige basis, valt ook de weelderigheid en zelfs de stichting van het Heempark aan hem toe te schrijven. “Hij zag ooit iets dergelijks in Nederland en sleurde enkele mensen van de toenmalige gemeente daar onverzettelijk mee naar toe ter observatie. Hij moest en zou een dergelijk park in Genk creëren. En zo gezegd zo gedaan: al op de terugweg waren de plannen voor de komst van het Heempark bezegeld.”

Als een van de stichters van de Limburgse milieukoepel was Willy ook een pionier inzake milieubescherming. “Aan het feit dat bepaalde plannen voor het aanleggen van grote Limburgse wegen nooit zijn doorgevoerd, zeker in belangrijke bossen, heeft Willy zeker een grote verdienste. Zijn aandeel in het natuurbeheer van onze provincie is kolossaal en ongezien."

Elke eerste zondag van de maand

De zondagse wandeling onder een stralende zon van afgelopen weekend was hoe dan ook meer dan ooit een voltreffer. “Over een ruime afstand konden we zelfs de vlucht van een woudaapje zien, een felgekleurde schuwe vogel die zelden te spotten valt. En ook de bruine kiekendief cirkelde boven de hoofden. Willy gidste deze wandelingen ook vaak en zou er ten volle van hebben genoten.”

Natuurpunt Genk organiseert elke eerste zondag van de maand een wandeling door de maten. Geïnteresseerden kunnen om negen uur verzamelen aan de Slagmolen.