Zomerschool voor anderstalige kinderen gaat dit jaar deels digitaal door Emily Nees

03 juli 2020

13u57

Bron: Stad Genk 0 Genk Zo’n 42 kinderen uit 16 verschillende landen nemen deze zomer deel aan de Genkse Zomerschool. Al ziet deze editie er wat anders uit. “Omwille van corona ontmoeten de coaches de gezinnen twee keer per week op een online platform”, klinkt het.

Begin juli en eind augustus gaat opnieuw de zogenaamde Zomerschool door. Die is bedoeld voor anderstalige kinderen tussen de 6 en 12 jaar die maximaal één jaar in Genk wonen. Doel: al spelenderwijs het Nederlands leren, Genk leren kennen en talenten verder ontwikkelen.

Dit jaar hebben 42 kinderen zich aangemeld. Ze zijn afkomstig uit 16 verschillende landen. Twee weken lang komen de kinderen naar de Zomerschool in Regina Mundi. Zij worden er begeleid door Kind & Taal, in samenwerking met de stedelijke partners.

Coaches

Daarbovenop staan 26 vrijwilligers voor hen klaar om hen tot midden september verder te coachen. Al zal dat dit jaar op een andere wijze gebeuren dan gewoonlijk. “Omwille van de coronamaatregelen zullen de coaches de gezinnen twee keer per week online ontmoeten. Samen oefenen ze Nederlands met de kinderen, maar ze helpen het gezin ook op weg tijdens de ontdekkingstocht naar hun talenten”, zegt schepen van Talentontwikkeling Anniek Nagels (CD&V).

“De coaches maken hen ook wegwijs in Genk en in de samenleving in het algemeen. Zij spelen dan ook een enorm belangrijke rol in de start die deze nieuwkomersgezinnen in Genk nemen”, besluit ze.