Zomerkamp valt in het water, stad komt opnieuw met alternatief op de proppen Emily Nees

31 juli 2020

16u37 2 Genk Door de verstrengde veiligheidsmaatregelen is het stadsbestuur genoodzaakt om ‘Zomerkamp’ te schrappen. Hét alternatief voor de Genkse zomerevents valt zo in het water. Het muzikale terrasconcept maakt nu plaats voor ‘Zomerkaffee’.

“Jammer genoeg moeten we Zomerkamp stopzetten”, zegt schepen van Jeugd en Evenementen Toon Vandeurzen (CD&V). “Veiligheid staat voorop en daarom moeten we soms moeilijke beslissingen zoals deze nemen.”

Zomerkamp wist de afgelopen maand in totaal ruim 2.400 jongeren te bereiken dankzij een gevarieerd programma en samenwerkingen met jonge Genkse partners. “Gemiddeld zaten we op 183 reservaties per dag, een capaciteit van 90%.” Het alternatief voor de zomerfestivals moest nog tot 30 augustus plaatsvinden, maar daar komt nu dus een einde aan. “Toch kunnen we terugblikken op enkele mooie momenten zoals de concerten van Portland, blackwave. en zo veel meer.”

Heroriënteren

De stad hoopt de pijn nu te verzachten met ‘Zomerkaffee’, een terras dat toegankelijk is voor alle leeftijden. De terrasseting op het evenementenplein Cosmogolem wordt ter beschikking gesteld van Genkse horecazaken die dat wensen. Ze kunnen daarvoor een aanvraag indienen bij de stadsdiensten tot woensdag 5 augustus. “Op die manier hopen we de Genkse horeca, die opnieuw voor een moeilijke periode staat, extra te ondersteunen,” besluit Vandeurzen toe.

‘Zomerkaffee’ gaat vermoedelijk open vanaf donderdag 6 augustus.