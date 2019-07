Zomerbabbels om Nederlands

te oefenen en beter te spreken LXB

04 juli 2019

12u00 0 Genk Zaal De Ontdekking in de stadsbibliotheek van Genk was vandaag het decor voor de start van de zogenaamde Zomerbabbels. Het gaat om een initiatief van de dienst diversiteit van de stad om anderstalige nieuwkomers de kans te geven hun Nederlands te oefenen. “Het komt er vooral op aan dat ze onze moedertaal durven spreken”, legt Robert Ubachs, een gepensioneerd onderwijzer, uit. Hij is één van de vrijwilligers die hun vrije tijd opofferen om de nieuwkomers te helpen bij het beter onder de knie krijgen van het Nederlands.

Salongevoel

De setting waarin de Zomerbabbels, die onder de vakantiemaanden elke donderdag worden gehouden, doorgaan, helpt hierbij. De deelnemers zitten in kleine groepen bij elkaar, en voor het comfort aan de tafels zijn deze laatsten ingericht als salonnetjes. Kwestie van een thuisgevoel te creëren waardoor het spreken makkelijker gaat verlopen. Hilde Bijnens,een lerares Nederlands, licht het succes van de Zomerbabbels toe. “Niks moet, alles kan”, laat ze horen. “We leggen geen verplichtingen op. De focus ligt op de spontane gesprekken die aan de tafels tot stand komen. En om hen hierbij te stimuleren werken we met kaartjes waarop vragen staan: waar erger je je aan, aan wat geef je veel geld uit of voor wat of wie ben je bang? Ook staan de Zomerbabbels in het teken van een bepaald thema: nationale feestdag 21 juli, de vakantie, school of sport! En daar wordt vrij en ongedwongen over gesproken”, alds nog Hilde Bijnens.