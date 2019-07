Zomeravonden in Bokrijk met Sioen en Lady Linn LXB

15 juli 2019

12u00 0 Genk Voor het tweede jaar op rij kan je het openluchtmuseum Bokrijk anders beleven op Zomeravonden. Ze vinden plaats op vrijdag 2, zaterdag 3 en zondag 4 augustus.

Drie dagen lang blijven de poorten van Bokrijk open tot 23 uur. Bovendien geniet je met de hele familie van de foodtrucks met lokale producten. Het muziekfestival B-Classic en Bokrijk slaan de handen in elkaar. Ze presenteren een gevarieerd muzikaal programma op meerdere locaties in het openluchtmuseum met toppers uit de showbizz zoals Sioen, Yevgueni, Belle Perez en Lady Linn. Meer gegevens over Zomeravonden vind je op infobokrijk@limburg.be.