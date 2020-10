ZOL-verpleegkundigen spelen hoofdrol in beklijvende kortfilm Emily Nees

07 oktober 2020

13u03 0 Genk Het Ziekenhuis Oost-Limburg pakt samen met hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk uit met een kortfilm genaamd ‘Dit is wie wij zijn’. De video, die een viertal minuten duurt, zet verschillende verpleegkundigen van het Genkse ziekenhuis in de schijnwerpers.

“De afgelopen maanden was de zorgsector niet uit de pers weg te slaan. We zagen zorgkundigen en verpleegkundigen in pakken en met face shields op”, vertelt Kurt Surmont, verpleegkundig en paramedisch directeur van het ZOL. “We wilden dit moment dan ook gebruiken om eens een ander beeld van de verpleegkundigen te tonen.”

Jongeren aansporen

“Samen met hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk kwamen we op het idee om een kortfilm te maken. We hebben dan enkele scenario’s uitgetekend, die de realiteit goed in beeld brengen.” De drie partners namen een professioneel videoteam onder de arm en strikten Stijn Meuris om de voice-over in te spreken. “Uiteindelijk is het een kortfilm van zo’n vier minuten geworden. We hebben daarvoor geen beroep gedaan op acteurs, maar wel op onze eigen verpleegkundigen.”

Anneleen Nijs (30), verpleegkundige in de abdominale heelkunde, is één van hen. “Het was echt een hele fijne ervaring om te mogen deelnemen, alsof je in een échte film speelt”, vertelt ze. Maar nog belangrijker vindt ze dat haar beroep in de kijker wordt gezet. “Het is zo’n interessante en diverse sector. En dat het beroep van verpleegkundige op zo’n mooie manier wordt gebracht, dat is een hele eer voor ons. Ik kreeg zelf kippenvel en traantjes in mijn ogen toen ik de kortfilm voor het eerst zag. Hopelijk heeft het bij het publiek hetzelfde effect, en spoort het ook anderen aan om voor dit beroep te kiezen.”

Surmont knikt instemmend. “Ons ziekenhuis is natuurlijk voortdurend op zoek naar nieuw personeel. We hopen dat we jongeren kunnen stimuleren om het vak te leren kennen of andere mensen die een passie koesteren voor de zorg. Want zoals Meuris in de kortfilm zegt: ‘Toveren kan niemand, maar onze verpleegkundigen komen dicht in de buurt’.”

Voorstelling in Shopping 1

Om zo veel mogelijkheid ruchtbaarheid aan de video te geven, heeft het ZOL een kleine cinemazaal ingericht in een pop-uppand in Shopping 1, recht tegenover de Telenet-winkel. Daar kunnen nieuwsgierigen de hele dag terecht om de kortfilm te bekijken. Wie er graag op wil reageren of een boodschap kwijt wil aan de verpleegkundigen, kan dat doen door een kaartje achter te laten. De film is eveneens te zien op de sociale mediakanalen van het ZOL.