ZOL test als eerste Vlaamse ziekenhuis medewerkers en artsen op immuniteit voor COVID-19 Emily Nees

22 april 2020

11u47

Bron: ZOL 3 Genk Het klinisch laboratorium van het ZOL biedt vanaf vandaag elke medewerker en arts van het ZOL, evenals haar vrijwilligers en studenten, de mogelijkheid om via bloedafname een antistof-test tegen het coronavirus te laten uitvoeren. Zo komen ze te weten of ze al dan niet in contact zijn geweest met het coronavirus en of ze immuun zijn.

“Op basis van de huidige kennis vormen mensen antistoffen tegen het nieuwe coronavirus ten vroegste vanaf 7 dagen na de infectie”, vertelt Deborah Steensels, klinisch bioloog en viroloog in Ziekenhuis Oost-Limburg. “De meesten hebben detecteerbare antistoffen 12 à 14 dagen na de ontwikkeling van al dan niet minimale klachten.”

“Ook is er, weliswaar preliminair, wetenschappelijk bewijs dat bepaalde van deze antistoffen bescherming bieden tegen een nieuwe infectie. Maar we weten niet of iedereen deze beschermende antistoffen vormt en hoe lang ze dan wel bescherming bieden. Kortom, er is nog veel bijkomend onderzoek nodig op dit vlak.”

“Toch zijn wetenschappers hoopvol en gaan we er voorzichtig van uit dat de meeste mensen die de ziekte hebben doorgemaakt, minder risico hebben om opnieuw ziek te worden wanneer ze in contact komen met het virus.”

“Dat neemt niet weg dat men steeds, ook al heeft men antistoffen, onderworpen zal zijn aan de spelregels van de lockdown. Ook in het ziekenhuis zullen al onze medewerkers en artsen steeds maximale persoonlijke beschermingsmiddelen blijven dragen en alle andere infectie preventiemaatregelen volgen.”

“De test bestaat uit een bloedafname en maakt dus geen gebruik van afnamemateriaal zoals neus- en keelwissers dat bedoeld is voor COVID-19 verdachte patiënten. Het is ook niet de bedoeling om het virus zelf op te sporen, maar wel de antistoffen tegen het virus.”

Niet verplicht

Het project wordt momenteel enkel binnen het ZOL zelf uitgevoerd. “Het klinisch laboratorium kan de testen nog niet buiten ons ziekenhuis aanbieden, ook nog niet voor patiënten van het ZOL zelf. Hiervoor volgen we het nationaal beleid, dat momenteel nog wordt uitgestippeld”, aldus Steensels.

“Deze immuniteitstest wordt ook nog niet terugbetaald door het RIZIV. Het ZOL neemt de kosten van de testen voor haar rekening en biedt ze dus gratis aan haar medewerkers en artsen aan. Deelname is uiteraard niet verplicht, iedereen van het ziekenhuis is vrij om de test te laten uitvoeren.”

Het voert de hele week testen uit. In de week van 4 mei zullen de resultaten aan iedere persoon individueel en met inachtneming van de nodige privacyregels meegedeeld worden.