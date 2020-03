ZOL start met naaien van mondmaskers en roept vrijwilligers op om te helpen Emily Nees

17 maart 2020

16u17 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg produceert vanaf woensdag zelf mondmaskers. Het ziekenhuis roept daarom massaal op om te helpen. “Als we aan dertig vrijwilligers raken, kunnen we 1.800 maskers per dag maken”, klinkt het.

“Wij willen ons wapenen voor de toekomst en zorgen dat we voldoende mondmaskers hebben”, vertelt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL. Daarom doet het ziekenhuis beroep op vrijwilligers om zelf mondmaskers te naaien. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van het gebouw van de Limburgse Zorgacademie (LiZa), dat recht tegenover de campus ligt.

1.800 mondmaskers per dag

Om de maskers te maken, voorziet het ZOL patronen, tien naaimachines en materialen, zoals stof en draad. Elk exemplaar dat af is, wordt vervolgens gesterliseerd. Ook de vrijwilligers zelf zullen de hygiënemaatregelen naleven en de nodige afstand van elkaar bewaren.

Het ZOL hoopt dat zo’n dertig mensen per weekdag hieraan willen meewerken. “Als we aan dertig vrijwilligers raken, kunnen we 1.800 maskers per dag maken”, klinkt het. Die kunnen dan ook gelijktijden maskers maken op de weekdagen, tussen 8:00 uur en 18:00 uur.

Oproep

Om die missie te volbrengen, heeft het ziekenhuis uiteraard voldoende manskracht nodig. “We doen nu een grote oproep naar vrijwilligers om zich aan te melden”, zegt Ritzen. Inschrijven kan via het e-mailadres mondmasker@zol.be. Laat daarin zeker weten op welke dagen en uren u tijd kan vrijmaken en of u al dan niet over een eigen naaimachine beschikt.