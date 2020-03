ZOL opent rekeningnummer om patiënten in de watten te leggen Emily Nees

30 maart 2020

16u03 0 Genk Nu patiënten geen bezoek meer mogen ontvangen vanwege de coronacrisis, heeft het ZOL een andere manier bedacht om hun moraal op te krikken. Het ziekenhuis heeft een fundraising opgestart. “Wij besteden dit geld aan de beleving van onze patiënten, zodat zij deze moeilijke periode op een meer aangename manier kunnen doorkomen”, klinkt het.

Ziekenhuis Oost-Limburg heeft zopas een rekeningnummer geopend om geld in te zamelen voor de mensen die er verblijven. “Onze patiënten mogen geen bezoek ontvangen in deze coronatijden. En om het besmettingsgevaar zo goed mogelijk in te dijken is het ook niet toegestaan voor familieleden om voedingswaren te bezorgen. Net daarom trachten we extra aandacht te besteden aan het hooghouden van de moraal van onze patiënten", staat er te lezen op de Facebookpagina van het ZOL.

Traktatie

“Door hen af en toe op een lekker extraatje te trakteren of door ervoor te zorgen dat ze kunnen communiceren met het thuisfront. U kan ons daarbij helpen. Omdat we veel vragen krijgen van mensen die graag een steentje willen bijdragen, hebben we een rekeningnummer geopend waarop u een bijdrage naar keuze kan storten. Wij besteden dit geld aan de beleving van onze patiënten, zodat zij deze moeilijke periode op een meer aangename manier kunnen doorkomen.”

Wie wil, kan een vrije bijdrage storten op het rekeningnummer BE40 0910 0952 8863.