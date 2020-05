ZOL maakt derde naam op affiche bekend: The Starlings spelen exclusief huiskamerconcert voor personeel en patiënten ENL

18 mei 2020

11u48 0 Genk Het is officieel: The Starlings verzorgen een concert speciaal voor het ZOL. Na IBE en Portland zal ook hun muziek doorheen het ziekenhuis klinken. Volgende week dinsdag wordt het optreden uitgezonden op de tv’s van de patiëntenkamers.

Om de sfeer in het ziekenhuis op te krikken, organiseert het ZOL iedere dinsdag van de maand mei een concert. Het optreden wordt opgenomen in de huiskamer van de artiesten en integraal uitgezonden op de tv’s die ophangen in het ZOL. Ook medewerkers krijgen de kans om de sessies op een later moment te bekijken via een intern communicatiekanaal.

IBE zorgde voor de aftrap en mogen staat Portland op de agenda. Het ziekenhuis maakt nu op Facebook ook de derde naam bekend. The Starlings brengen hun nummers op 26 mei. Het duo, bestaande uit liefdeskoppel Tom Dice en Kato Callebaut, is intussen razend populair door hun deelname aan het VTM-programma ‘Liefde voor muziek’. Dat belooft!

Lees ook:

