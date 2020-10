ZOL houdt infomoment in Shopping 1 Emily Nees

12 oktober 2020

10u44 0 Genk Wie graag wil werken voor het ZOL, kan morgennamiddag terecht in Shopping 1. Het ziekenhuis organiseert er namelijk een infomoment in pand 72.

Vorige week lanceerde het Ziekenhuis Oost-Limburg haar nieuwe campagne in samenwerking met hogeschool UCLL en HBO Verpleegkunde Genk. Doel: mensen warm maken om voor een job als verpleegkundige te kiezen. Om extra ruchtbaarheid te geven aan de kortfilm, heeft het ZOL een kleine cinemazaal ingericht in een pop-uppand in Shopping 1, waar de video continu wordt afgespeeld. Het is in die ruimte, op nummer 72, waar morgen een infomoment doorgaat. Iedereen die interesse heeft om in het ziekenhuis aan de slag te gaan, kan er praten met de mensen van de dienst Werving en Selectie.

Wie erbij wil zijn, kan een kijkje komen nemen tussen 12.00 en 16.00 uur. Raadpleeg voor meer informatie op de Facebookpagina van het ZOL.