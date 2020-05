ZOL fleurt personeel en patiënten op met concerten van IBE en Portland: “We doen er alles aan om mensen zich thuis te laten voelen” ENL

11 mei 2020

14u44

Bron: ZOL 2 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg stelt iedere dinsdag van de maand mei een exclusief huiskamerconcert ter beschikking van patiënten en personeel. De optredens duren telkens een half uur en worden live uitgezonden op de tv’s van de patiëntenkamers. Bovenaan de affiche staan alvast twee kleppers van artiesten: IBE en de band Portland.

“Het is niet evident om op dit moment in het ziekenhuis te liggen”, vertelt Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL. “We doen er alles aan om mensen zich thuis te laten voelen. Toch blijft het lastig om familie en vrienden te moeten missen omdat we nog steeds geen bezoek kunnen toelaten. Om voor wat afleiding te zorgen, organiseren we daarom deze ZOL-concerten.”

Speciaal voor de patiënten en medewerkers neemt het ZOL de sessies op in de woonkamer van de artiesten. Uiteraard gebeurt dat met respect voor de geldende coronamaatregelen. De intieme, akoestische optredens zijn iedere dinsdag live te zien om 16 uur op alle tv’s van de patiëntenkamers.

Ook de medewerkers en artsen van het ZOL kunnen meegenieten. “We stellen de opnames via een intern communicatiekanaal ter beschikking van ons personeel. Zo kunnen onze mensen tijdens een pauze of na een drukke werkdag even tot rust komen.”

Internationale dag van de Verpleegkundige

IBE doet morgen de aftrap. De Genkenaar won vorig jaar ‘The Voice van Vlaanderen’ en heeft al heel wat hits uitgebracht, zoals ‘Table of Fools’ en ‘Perfect Storm’. “Veel van mijn concerten zijn uitgesteld en als Genkenaar ligt het ZOL me nauw aan het hart. Het is dan ook mooi om op deze manier iets te kunnen doen voor iedereen in het ziekenhuis en ik hoop hen zo een hart onder de riem te kunnen steken.”

Dat het eerste concert morgen plaatsvindt, is trouwens geen toeval. “12 mei is immers de Internationale dag van de Verpleegkundige. Het optreden van IBE is één van de extraatjes die we ons personeel in het kader van deze bijzondere dag aanbieden”, verduidelijkt directeur Bormans.

Wie er nog op de line-up staat? Portland. De Vlaamse indierockband zal op 19 mei het beste van zichzelf geven vanuit hun kot. In 2018 won Portland ‘De Nieuwe Lichting’ van Studio Brussel. Sindsdien speelden ze al op ettelijke festivals, waaronder Pukkelpop.

“Onze gevoelige, meerstemmige muziek – gegoten in een (semi-)akoestisch jasje – leent zich perfect tot een intieme livesessie voor alle patiënten en helden van het ZOL”, laten Jente Pironet en Sarah Pepels van Portland weten.

Benieuwd naar welke artiesten er de komende weken nog zullen optreden? Hou dan de Facebookpagina van het ZOL in de gaten.