ZOL en ZMK slaan handen in elkaar voor gezamenlijke organisatie Emily Nees

23 juli 2020

16u22 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en Ziekenhuis Maas en Kempen (ZMK) gaan fuseren tot één organisatie. Vanaf januari 2021 zullen zowel het bestuur als het beleid samen gebeuren. Doel: meer efficiëntie en samenwerking in de zorg.

De twee ziekenhuizen hebben beslist om een nieuw samenwerkingsverband aan te gaan. Concreet zullen ze een IT-oplossing delen. Het gaat dan om HiX van ChipSoft. Dat laatste elektronische patiëntendossier (EPD) gebruikt Ziekenhuis Oost-Limburg al sinds 2018.

“Innovatieve zorg-IT sluit aan bij onze visie als vooruitstrevende zorgorganisatie. Het belang van een sterke IT-basis voor toekomstbestendige, gestroomlijnde patiëntzorg is dan ook niet te onderschatten,” vinden respectievelijk algemeen directeur Erwin Bormans en senior IT-manager van het ZOL Peter Thijs.

“Het overkoepelende EPD garandeert een goede communicatie en een vlotte samenwerking. Dat ervaren we al binnen het ZOL en zal binnenkort ook gelden voor de medewerkers van het ZMK. Met onze geconsolideerde data hebben we bovendien een solide basis om de kwaliteit te monitoren en steeds verder te verbeteren.”

Nieuw hoofdstuk

Ook het ZMK kijkt uit naar de toekomstige samenwerking. “Dit is een nieuw hoofdstuk in ons verhaal”, zegt hoofdarts Frank Claessens. “Voor een kleinere zorgorganisatie is het belangrijk vooruit te blijven kijken. Onder de bredere vleugels van het ZOL kunnen we bouwen aan een sterke toekomst binnen een veranderend zorglandschap. Met het geïntegreerde EPD van ChipSoft neemt het ZMK een grote stap voorwaarts op het vlak van integratie en ondersteuning. Elke behandelaar zal een actueel, volledig beeld van de patiënt hebben binnen één systeem.”