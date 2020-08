ZOL en KRC Genk slaan handen in elkaar voor SPORTHOR: medische raadpleging in sportcomplex voor eender wie aan sport doet Emily Nees

07 augustus 2020

10u44 5 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg en voetbalclub KRC Genk starten vanaf vandaag met een nieuw project genaamd SPORTHOR. De gloednieuwe sportraadpleging gaat iedere vrijdag door in het jeugdcomplex van KRC Genk. “Iedereen die aan sport doet en eender welke blessure oploopt, kan bij ons terecht”, klinkt het.

Op 7 augustus is het zover: dan starten de eerste consultaties in het kader van SPORTHOR, de nieuwe sportraadpleging van het ZOL in samenwerking met KRC Genk. ”We bieden een totaalpakket aan waarbij sporters op één raadpleging een diagnose kunnen krijgen en ook meteen een behandeling”, legt dr. Leonie Geukens uit, arts fysische geneeskunde in het ZOL. “Zo ben je als sporter snel verder geholpen. Concreet kunnen we een echografie maken en drukmetingen van de spieren uitvoeren maar bieden we ook ESWT-behandelingen en infiltraties aan.”

“Iedereen die aan sport doet en eender welke blessure oploopt, kan bij ons terecht”, vervolgt dr. Truijen, orthopedisch chirurg en kniespecialist in het ZOL. “Sport staat voor efficiëntie, snelheid en resultaat. Drie doelstellingen die we ook met deze raadpleging willen bereiken.”

“Om een praktisch voorbeeld te geven: loop je een verrekking of een spierscheur op dan ben je bij ons aan het juiste adres”, zegt Geukens. We geven snel en deskundig advies en als ZOL-artsen kunnen we zo nodig doorverwijzen naar de kennis en faciliteiten die aanwezig zijn in het ZOL.”

Stimulerende omgeving

“Leuk extraatje: omwille van de locatie en infrastructuur ook wel het gevoel krijgt behandeld te worden als topvoetballer”, stelt algemeen directeur KRC Genk Erik Gerits. De raadplegingen gaan namelijk door aan het jeugdcomplex van KRC Genk. “We willen erg laagdrempelig werken. Uit ervaring weet ik dat een ziekenhuisomgeving intimiderend werkt voor sporters. Het is een omgeving die ze linken aan langdurige blessures”, aldus Geukens.

“SPORTHOR biedt een passend alternatief. Sporters komen terecht in een stimulerende omgeving die sport ademt. Voor deze pathologie is dat zeker een grote meerwaarde. En bovendien is er aan het splinternieuwe jeugdcomplex van KRC Genk ruim voldoende gratis parking.”

(Lees verder onder de foto)

Uniek in België

Of dit project uniek is in ons land? “Wel, voor het eerst werken een ziekenhuis en een voetbalclub in België op deze manier samen. KRC Genk en het ZOL zijn twee belangrijke spelers in Genk én in Limburg die de provinciegrenzen overstijgen op respectievelijk sportief en medisch vlak”, zeggen Truijen en Gerits.

“Buitenlandse topclubs zoals Manchester City hebben al langer een medisch centrum voor particulieren in het stadion. Dit project kadert dan ook perfect binnen de verdere uitbouw en professionalisering van onze club. Laten we zeggen dat zowel de directie en de dienst Orthopedie van het ZOL als KRC Genk snel op dezelfde golflengte zaten”, klinkt het bij de algemeen directeur van KRC Genk.

Proeffase

“Op dit moment moeten we nog spreken van een kleinschalig project dat in een proeffase zit. Maar we hopen in de toekomst een plekje te krijgen in het nieuwe stadion van KRC Genk, wanneer dat er komt. Zover zijn we nog lang niet maar het zou wel geweldig zijn”, geeft Geukens toe. Dan bestaat er de mogelijkheid om uit te breiden naar andere medische specialismes, zoals cardiologie of sportdiëtiek.

Hoe dan ook zijn alle partijen erg enthousiast over de nieuwe samenwerking. “Een sportraadpleging op een plek die sport uitademt is geweldig. Als voormalig teamarts van KRC Genk ken ik het huis ook goed, het voelt een beetje als thuiskomen”, besluit Geukens.