ZOL-directeur roept bezoekers op om voorzorgsmaatregelen na te leven: “Omdat het ziekenhuis een veilige plaats moet blijven voor patiënten én bezoekers” ENL

04 september 2020

14u12 1 Genk Erwin Bormans, directeur van het Ziekenhuis Oost-Limburg, vraagt in een videoboodschap om alle preventieve maatregelen rond corona strikt na te leven wanneer men op bezoek komt. “Het is namelijk in ieders belang dat we met z’n allen de aandacht voor eventuele coronabesmettingen niet laten verslappen”, klinkt het.

“Graag geef ik een woordje uitleg over de bezoekersregeling in het ZOL in deze bizarre coronatijden”, vangt directeur Erwin Bormans aan in een video die gericht is aan bezoekers. “Het ZOL wil alle patiënten, zorgverleners én bezoekers zo goed als mogelijk beschermen. Dat is onze taak als zorginstelling. Daarom vragen wij u om onze coronamaatregelen voor bezoekers nauw op te blijven volgen, ook al is dat niet altijd even gemakkelijk.”

We begrijpen absoluut dat u een familielid of naasten steun wil geven, maar dat is nu helaas niet altijd mogelijk Erwin Bormans, directeur van het ZOL

“We begrijpen absoluut dat u een familielid of naasten steun wil geven, die zowel u als de patiënt eigenlijk wensen. Maar dat is nu helaas niet altijd mogelijk. Het is namelijk in ieders belang dat we met z’n allen de aandacht voor eventuele coronabesmettingen niet laten verslappen.”

Plichtbewust

“Het ZOL ontvangt net als alle andere ziekenhuizen van de overheid en de wetenschappelijke onderzoeksinstelling Sciensano zeer concrete richtlijnen. We volgen die plichtbewust op en indien nodig nemen we bijkomende maatregelen. Het blijft dan ook belangrijk om afstand te houden, steeds een mondmasker te dragen en de bezoekersregeling te respecteren.”

“We bijten dus samen best nog even door, omdat ons ziekenhuis een veilige plaats moet blijven door de patiënten en onze bezoekers. Wij danken u om samen met ons nog even door te zetten”, sluit hij af.

Wie meer informatie wenst omtrent de bezoekersregeling, kan een kijkje nemen op de website www.zol.be/coronavirus/bezoek.