ZOL bereidt zich voor om dringende medische zorg opnieuw op te starten Emily Nees

27 april 2020

15u49 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg zal vanaf 4 mei opnieuw mensen opvangen die dringende medische zorgen nodig hebben. Ook de urgente raadplegingen en onderzoeken gaan dan opnieuw van start.

“Een maand geleden hebben we aan onze patiënten gevraagd om even geduld uit te oefenen. Ik denk daarbij bijvoorbeeld aan personen met een zware hernia. Ze lijden veel pijn, maar bevinden zich niet in een levensbedreigende situatie. Die willen we nu terug verder helpen.”

“Naast de levensbedreigende zaken, bieden we vanaf maandag ook opnieuw urgente medische zorgen aan”, zegt Jurgen Ritzen, woordvoerder van het ZOL. “Ook de urgente raadplegingen en onderzoeken worden dan heropgestart.”

Ruimte vrijmaken

Om de gedeeltelijke heropstart te verwezenlijken, heeft het ziekenhuis ruimte vrijgemaakt. “Aangezien we steeds minder Covid-patiënten opvangen, hebben we drie gewone corona-afdelingen kunnen sluiten. Die worden momenteel gedesinfecteerd, zodat de andere patiënten er weer terechtkunnen.”

De afdelingen intensieve zorg worden wel nog volledig bezet. “We hebben twee afdelingen voor intensieve zorgen, waar we tot op heden soms nog niet mee toekomen. Daarom gebruikten we tot voor kort de recoveryzaal, waar mensen ontwaken na een operatie. Die hebben we nu vrijgemaakt, omdat we het operatiekwartier meer willen inzetten voor de urgente zorgen. Om extra capaciteit te bekomen hebben we wel zeven intensieve bedden geplaatst in ons oude cathlab, waar vroeger de hartkatheterisaties plaatsvonden.”

Maatregelen

“Natuurlijk zijn er ook een aantal voorzorgsmaatregelen waar we rekening mee houden. Patiënten moeten steeds anderhalve meter afstand houden. We gaan onder meer bordjes plaatsen op stoelen in de wachtkamers, zodat mensen weten waar ze wel en niet mogen gaan zitten. Op die manier bepalen we zelf hoe die social distancing in acht wordt genomen.”

“Ook de liften worden voorzien van posters. Die geven aan hoeveel personen de lift tegelijkertijd mogen gebruiken en duiden erop dat er afstand moet worden gehouden.”

Niet-urgente zorgen

Wanneer het ziekenhuis weer niet-urgente zorgen en consultaties kan aanbieden, blijft echter afwachten. “We hebben nog geen richtdatum. Limburg is dan ook harder getroffen dan andere provincies. Wij hebben ook nog steeds 50 coronapatiënten in huis en 30 mensen die intensieve zorgen krijgen. Daarom kunnen we daarover nog geen voorspellingen doen.”

“Ons ziekenhuis komt maandag hoe dan ook voor een serieuze test te staan. Deze light versie van een heropstart geeft ons wel de kans om te kijken hoe we dat in de toekomst zouden kunnen organiseren.”