ZOL bakent testgebied af: alleen inwoners uit eigen zone nog welkom voor coronatest Emily Nees

30 september 2020

11u22 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg heeft beslist om nog maar een beperkt aantal mensen toe te laten tot de test drive-in. Zo mogen vanaf 5 oktober alleen nog mensen uit As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal er zich laten testen op corona. “De maatregel is noodzakelijk om de inwoners van onze eigen zone te kunnen blijven bedienen”, klinkt het.

Sinds 15 juni kunnen mensen zich bij de test drive-in van het ZOL laten testen op COVID-19. De test drive-in is er voor patiënten en medewerkers van het ZOL, maar ook voor mensen met symptomen die doorverwezen worden door hun huisarts of in contact zijn gekomen met een besmet persoon. Personen die terugkeren uit het buitenland of op reis vertrekken kunnen er eveneens terecht.

“Waar de afname van COVID-19-testen in de begindagen traag op gang kwam, zien we dat het nu op kruissnelheid gekomen is”, klinkt het bij het ZOL. “Zo hebben we intussen zelfs een aanzienlijk deel van onze vergaderzalen opgeofferd om de test drive-in uit te bouwen. Naast mensen uit Genk, As, Zutendaal en Oudsbergen, krijgen we ook een toestroom te verwerken van mensen uit andere gemeentes en provincies. En dat terwijl er vanuit het RIZIV alleen financiering is voor lokale testzones en dus niet voor grotere regio’s.”

Noodzakelijk

Daarom hakt het ziekenhuis de knoop door: vanaf 5 oktober zijn alleen nog inwoners van As, Genk, Oudsbergen en Zutendaal er toegelaten, die worden doorverwezen door de huisarts of verplicht zijn om een coronatest af te leggen voor of na hun reis. Ook mensen die een huisarts hebben in één van de vier bovenstaande steden en gemeenten kunnen er terecht, net zoals elke ZOL-patiënt, ZOL-medewerkers en hun inwonende gezinsleden. Wie al een afspraak voor een screening had, kan uiteraard nog steeds gaan.

“De maatregel is noodzakelijk om de inwoners van onze eigen zone te kunnen blijven bedienen. Wie niet tot één van de doelgroepen behoort, kan bij de huisarts terecht voor een COVID-19-test of een doorverwijzing naar het testcentrum in zijn of haar (eerstelijns)zone.”