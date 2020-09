ZOG prikkelt alle zintuigen tijdens Week van de Dementie ENL

21 september 2020

18u29 0 Genk Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk (ZOG) zet deze week dementie extra in de kijker. Dat laat het bedrijf weten op Wereld Alzheimer Dag. Initiatiefneemsters zijn Tessa Vranken en Thalia Jacobs, beiden ergotherapeuten en coaches bij het ZOG-inloophuis voor dementie Het MeMoment, hebben daarom heel wat activiteiten op poten gezet.

“Door corona, zijn de mogelijkheden tot activiteiten beperkt. Dat houdt ons echter niet tegen om de nodige aandacht te schenken aan het thema dementie. We hadden heel wat ideetjes die we op een coronaveilige manier hebben uitgewerkt”, vertelt Tessa. Zo is de wandelgang met gedichten, weetjes en pakkende beelden, enkel toegankelijk voor bewoners en familie. En woongroepen kunnen enkel in hun eigen kleine bubbels op wandel. De gang wordt ook extra ontsmet en alle maatregelen blijven er natuurlijk gelden. “De gedichten en beelden raken een emotionele snaar en de weetjes zijn gestaafde artikels waar de families echt wat aan hebben. Zo zorgen we voor een balans tussen emotie en ratio, en is er een aangename afwisseling.”

“We kozen voor een lange wandelgang in Toermalien waar die de familie samen met de bewoners vaak komt”, vult Thalia aan. “Van daaruit loop je via twee wegen in en uit de binnentuin. Ook daar zorgden we voor paaltjes in het groen met beelden, gedichten en weetjes. Zo ontstaat er een fijn parcours dat de komende weken kan gevolgd worden. Ook op Mandana staat de binnentuin helemaal in het teken van dementie.”

Pianomuziek en nostalgie

Daarnaast zorgt Joke Liebens van vzw YoLie deze week voor muziek. Zij specialiseerde zich in het brengen van muziek op piano voor mensen met dementie. Gevolg: bewoners zingen spontaan bekende liedjes spontaan mee. Samen met muziektherapeut Maarten, zetten Tessa en Thalia ook nog een speciale radiouitzending van Radio Samen Thuis op poten. Boordevol herinneringen en liedjes van toen, speciale verzoeknummers en geluidsfragmenten voor en door de bewoners. “De rode draad is dementie, maar centraal staat het thema ‘herinneringen uit de oude doos’. Zo creëren we een uitzending voor iedereen in huis,“ aldus Thalia.

Om in de nostalgische sfeer te blijven serveert het ZOG lekkers dat de bewoners doet mijmeren naar die goede oude tijden. “Voor onze bewoners zijn dat zeker smoutebollen en appelbeignets die hen doen denken aan vroeger. Daarom serveren we op woensdag in alle woongroepen heerlijk geurige en zoete appelbeignets. Maar ssst, da’s nog een verrassing”, glimlacht Thalia. “We hebben dus echt aan alles gedacht en willen deze week al hun zintuigen stimuleren: proeven, zien en horen dus.”

Tot slot krijgt elke Portavida-organisatie een pakke.tje met vergeet-me-nietjes. Zo leggen Tessa en Thalia de focus op dementie en brengen ze de boodschap dat organisaties naar Het MeMoment kunnen doorverwijzen. Een dubbele boodschap dus.