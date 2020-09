Zoetebekken opgelet: Royal Donuts opent binnenkort nieuwe vestigingen in Limburg ENL

06 september 2020

10u04 5 Genk De Duitse donutketen Royal Donuts opent binnenkort twee nieuwe zaken in Limburg. Na Maasmechelen krijgen ook Beringen en Genk een Royal Donuts in het centrum. Wanneer de filialen precies van start gaan, is nog niet bekend.

In Beringen zul je de zaak vinden in de Koolmijnlaan 370, in het centrum. In Genk zal dat in de Marktstraat 9 zijn. “Ook in Hasselt, Tongeren en Sint-Truiden zullen er nog filialen komen”, klinkt het bij Royal Donuts. “De locaties blijven voorlopig nog een verrassing. Bedoeling is tegen het einde van het jaar nog heel wat vestigingen van Royal Donuts te openen in België. In Limburg alleen al willen we er twaalf openen.”

Waar en wanneer de filialen zullen openen, blijft nog even afwachten. Meer info op de website van Royal Donuts België.

Meer over België

Beringen

Genk

Genk

Hasselt

Koolmijnlaan

Limburg

Maasmechelen