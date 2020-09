Zoetebekken opgelet: Royal Donuts komt naar Beringen en Genk ENL

06 september 2020

10u04 0 Genk Royal Donuts, een Duitse donutketen, opent binnenkort twee nieuwe zaken in Limburg. Na Maasmechelen krijgen ook Beringen en Genk een Royal Donuts in het centrum. Wanneer de filialen precies van start gaan, is nog niet bekend.

Voor wie gek is op donuts hebben we goed nieuws. Royal Donuts krijgt er namelijk een tweede en derde franchise bij. Zo is Beringen binnenkort aan de beurt. De zaak zal op de Koolmijnlaan liggen, in het centrum van Beringen. Ook Genk mag een Royal Donuts verwachten in het straatbeeld, op de Marktstraat om precies te zijn.

Wanneer de twee filialen de deuren zullen openen, blijft nog even afwachten.