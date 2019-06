Zo’n 100.000 muziekfans verwacht op

Genk on Stage in een tropische hitte "Geen supervedetten, kleinschaliger en méér beleving"

27 juni 2019

12u00 0 Genk Genk maakt zich op voor Genk on Stage, het muzikale hoogtepunt van het jaar. Vanaf vrijdag en nog héél het weekend zal het stadscentrum baden in de muziek en ambiance. De festivalgangers - over de drie dagen worden er 100.000 verwacht - zullen ook een tropische hitte moeten zien te trotseren. De stad neemt de nodige maatregelen. “Op vier plaatsen verspreid in het centrum staan bakens met meerdere kranen waar ze zich met koel leidingwater kunnen verfrissen”, vertelt de schepen van evenementen Toon Vandeurzen.

De hitte

“We hebben 1000 petjes gekocht die we gratis uitdelen op hete plekken, dicht bij de podia”, vult hij aan. “We voorzien zonnecrème. We denken eraan sproeiers te plaatsen die water verstuiven. Op schermen verspreid over het festivalterrein komen geregeld tips om het hoofd koel te houden: doe een pet op, smeer je goed in tegen de zon en zoek de schaduw op!”

Kleinschaliger

Genk on Stage slaat een nieuwe weg in. “De voorbije edities kreunde de stad onder de massa. Genk on Stage was te groot en te bombastisch”, zegt de schepen. “We grijpen terug naar de roots toen het festival nog onder Swing ‘in Genk doorging: kleinschalig en gezellig! De tijd van de supervedetten en grote namen onder de artiesten is voorbij. We zetten nog sterker in op lokale talenten. Door dure kleppers niet op de affiche te zetten, besparen we 80.000 euro op een budget van 400.000 euro. We plaatsen kleinere podia.” Het muzikaal programma is breed en gevarieerd. Nationale toppers onder wie Stan Van Samang en Laura Tesoro treden op. Ook Earth, wind & fire, de Intergalactic Lovers en de verenigde hiphoppers uit Genk brengen een aparte show.

Beleving

Naast een kleinschaliger festival ligt de focus ook op beleving. Factor J, de plek op Genk on Stage voor de jeugd, staat borg voor extra beleving. “Overdag kunnen kinderen de handen uit de mouwen steken op kinderwerf”, licht Toon Vandeurzen toe. “Zo stellen we hout ter beschikking waarmee ze kampen kunnen bouwen. Of ze kruipen in een container en komen geschminkt terug buiten. Op Factor J hebben we een arena gebouwd waar de jeugd al zittend of staand kan genieten van de muzikale en andere acts. Ook hier treden veel lokale bands en artiesten op. De Winterslagstraat wordt tijdens het festival omgedoopt tot de Straat van de cocktails. En palmbomen zorgen mee voor een zuiderse sfeer.”

Een bon

“Vroeger waren zeven verschillende bonnen in omloop waarmee men drank, een hamburger of een friet kon kopen”, legt de schepen uit. “Te omslachtig, en mensen moesten lang aanschuiven. Als ze op een ander plein op het festival kwamen, moesten ze nieuwe en andere bonnen kopen. Nu gebruiken we één bon die overal op het festivalterrein geldig is.” Op milieuvlak worden aan togen die buiten staan enkel herbruikbare bekers gebruikt. “Het zijn er 200.000, en die worden in een afvalstraat gewassen zodat ze opnieuw gebruikt kunnen worden”, aldus de schepen. We willen geen plastic tapijt meer in de stad!”