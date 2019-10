Zitmaaierdief uit Genk veroordeeld tot 20 maanden cel

Lien Vande Kerkhof

31 oktober 2019

18u31 0 Genk Een 36-jarige man uit Genk die onder andere aan de haal ging met een 500 kilo zware zitmaaier uit een paardenstal in Diepenbeek is door de Hasseltse correctionele rechtbank veroordeeld tot een celstraf van 20 maanden met volledig uitstel. De man beweerde alleen gehandeld te heb waarop de rechter “amai, dan zijt gij nogal een krachtpatser”, repliceerde. “Een echte John Massis”.

De rechter en de eigenaar vroegen zich af hoe de man er in zijn eentje in was geslaagd de zitmaaier te ontvreemden. Hij was immers met een auto en aanhangwagen naar de paardenweide afgezakt. Op 10 april 2018 drong de zitmaaierdief de stal bij een paardenweide in Diepenbeek binnen waar hij ook Behalve de zitmaaier een grote buit maakte: van een compressor, een gewone grasmaaier, een bosmaaier, een slijpschijf tot een wipzaag. De man, die van plan was de gestolen goederen te koop aan te bieden op een rommelmarkt, is de eigenaar nu 3.689 euro verschuldigd.

Tralies

De man sloeg tussen 23 februari en 12 april 2018 in totaal vijf keren toe, in Balen, Diepenbeek, Tongeren, Genk en Houthalen en ging aan de haal met stroomkabels, gereedschappen, een mountainbike en een koersfiets. Voor deze misdaden werd hij voorgeleid en voorwaardelijk vrijgelaten.

Aan het uitstel voor de 20 maanden celstraf zijn die hij krijgt voor de zitmaaierdiefstal zijn voorwaarden gekoppeld. De man moet zich residentieel laten behandelen voor zijn drugproblematiek.