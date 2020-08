ZIEN: Internationale expo over Britse fotograaf Tim Walker landt in C-mine ENL

20 augustus 2020

17u53 0 Genk Het is zover: de impressionante tentoonstelling ‘Tim Walker: Wonderful Things’ opent zaterdag de deuren voor bezoekers in C-mine. Genk is daarmee de eerste halte van de wereldtournee. De expositie bestaat uit zo’n 100 foto’s van de afgelopen 25 jaar en 150 werken die ontstonden nadat Walker op ontdekkingsreis ging doorheen de uitgebreide collecties van het Londens Victoria & Albert Museum (V&A). Curator Jo Knaps zorgde er tenslotte voor dat het geheel goed tot zijn recht komt in het Energiegebouw.

De impressionante tentoonstelling ‘Tim Walker: Wonderful Things’ was vorig jaar te zien in het Victoria & Albert Museum (V&A) in Londen. Nu is het de beurt aan Genk, als eerste locatie op de wereldtournee. “Het is een enorme eer om de expo van één van de beroemdste modefotografen op onze site te hosten. In deze coronaperiode vinden we het belangrijk om internationale projecten te kunnen blijven aanbieden aan onze bezoekers: lokaal genieten van wereldse inspiratie”, zegt schepen van Cultuur Aniek Nagels (CD&V).

Romantisch en inventief

De tentoonstelling gaat daar op het gelijkvloers en de benedenverdieping van het Energiegebouw. In het eerste deel zijn ongeveer 100 foto’s te zien die de fotograaf gedurende zijn carrière heeft gemaakt. Zijn werken zou je kunnen bestempelen als romantisch, ondeugend en inventief, aangezien er geen Photoshop aan te pas komt.

Het tweede luik omvat werken die geïnspireerd zijn op collecties van het V&A. Van lichtgevende loodramen, snuifdozen vol juwelen, geborduurd textiel tot een 65 meter lange foto van het tapijt van Bayeux. De bezoekers krijgen zowel de voorwerpen als het eindresultaat van Walker te zien. Curator Jo Knaps verzorgde tot slot - in nauwe samenwerking met het V&A en Britse curator van de tentoonstelling Susanna Brown - de decors van de tentoonstelling. Zo wekt iedere ruimte een andere sfeer op.

Lokaal talent

Aan de expo wordt een uitgebreid programma opgehangen met gegidste rondleidingen, lezingen, films en events. Maar het ook het lokale aspect is voor Genk belangrijk. “We proberen lokale initiatieven te koppelen aan de expo”, vervolgt schepen Nagels. “Zo treedt de Genkse fotograaf Boumedine Belbachir als het ware in de voetsporen van Walker en brengt hij bewoners van de wijk Winterslag in beeld. Aanvullend zal hij bij de foto’s hun verhaal in de kijker zetten.”

Wie benieuwd is naar de tentoonstelling, kan er terecht van 22 augustus tot en met 3 januari. Tickets zijn te koop via de website van C-mine.