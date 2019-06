Ziekenhuis Oost-Limburg bekomt

internationaal JCI-kwaliteitslabel LXB

11 juni 2019

12u00 0 Genk De kwaliteit van de zorg die Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) - ze telt een campus in Genk, Waterchei en in het naburige Lanaken - aan de patiënten biedt, mag voortaan als uitmuntend beschouwd worden. Dat komt door het behalen van het hoog aangeschreven en internationaal erkend JCI-kwaliteitslabel. Vijf dagen lang werden de drie campussen van Ziekenhus Oost-Limburg tot in de details doorgelicht. Op de laatste dag van de audit kwam vanuit Chicago, het hoofdkwartier van JCI, het verlossende bericht dat het het label aan het ZOL werd toegekend. “Het waren vijf intense dagen, maar daar ging ook een lange voorbereiding aan vooraf”, vertelde Erwin Bormans, de algemeen-directeur van het ZOL.

Doorlichting

“Dagen waarop procedures en werkwijzen werden doorgelicht en indien nodig aangepast”, vervolge Erwin Bormans. “Vijf Amerikaanse auditeurs hebben héél het ziekenhuis doorgelicht. In totaal hebben ze niet minder dan 1300 meetelementen gecontroleerd, en artsen en medewerkers (3500 zijn in het ZOL aan de slag) bevraagd. We voldeden aan 1273 criteria.”

Apetrots

Opvallend is dat het JCI-label snel werd toegekend. “Normaal komt JCI pas enkele dagen tot hooguit een week na de audit met de uitkomst”, vulde de voorzitter van de Raad van Bestuur van het ZOL Tom Arts aan. “Nu kregen we het goede nieuws op de laatste dag van de doorlichtingsweek.” Zowel de algemeen-directeur als de voorzitter van Ziekenhuis Oost-Limburg zijn niet enkel apetrots op het behalen van het kwaliteitslabel. Ook loven ze de inspanningen die de 3500 artsen en medewerkers elke dag doen voor de patiënten. “De erkenning is meer dan het label alleen”, stipte Erwin Bormans nog aan. “Onze mensen leveren een uitmuntende zorgkwaliteit.”