Ziekenhuis Oost-Limburg begeleidt fanatieke sporters met diabetes type 1 Emily Nees

17 februari 2020

13u20 0 Genk Ziekenhuis Oost-Limburg biedt sinds begin februari speciale raadplegingen aan voor mensen met diabetes type 1 die serieuze sportambities hebben. “De uitdaging is veel groter voor die groep mensen”, vertelt endocrinoloog Yves Kockaerts.

Vanaf de maand februari kunnen topsporters en fanatieke actievelingen met diabetes type 1 beroep doen op nieuwe raadplegingen die het ZOL aanbiedt. “Het kan gaan om patiënten die allerlei sporten met pit beoefenen, van krachtsport tot ploegspelen”, vertelt endocrinoloog Yves Kockaerts. “De focus ligt voornamelijk op mensen met ambitie die bepaalde sportdoelen willen bereiken en tegelijkertijd kampen met diabetes type 1.”

En dat is niet toevallig. “De uitdaging is veel groter voor personen met diabetes type 1. Afgezien van het sporten, is het bij hen veel moeilijker om het insulinegehalte correct af te stellen. Het vraagt meer energie, zowel voor de patiënt als de zorgverlener. Daarom hebben we besloten om in eerste instantie aan die groep mensen ondersteuning te bieden.”

Multidisciplinaire consultatie

Om degelijke adviezen te kunnen geven, slaat de afdeling Endocrinologie de handen in elkaar met diëtisten en verpleegkundigen. “De bedoeling is om een multidisciplinaire consultatie te organiseren, waarin we als team een aantal zaken met de patiënt overlopen”, legt dokter Kockaerts uit. “Tijdens een intense kennismaking trachten we eerst en vooral te weten te komen met welke complicaties de persoon zoal in aanraking komt. Ook bespreken we zijn of haar doelstellingen op vlak van sport. Tot slot kijken mijn collega’s en ik naar de lichaamssamenstelling van de patiënt.”

Volgens Kockaerts is het dan ook belangrijk om verschillende deskundigen hierbij te betrekken. “De diëtisten zorgen ervoor dat de patiënt de juiste energiebronnen inneemt. Ook de verpleegkundigen vormen een belangrijke schakel om te helpen met het technische aspect. Zij maken bijvoorbeeld gebruik van sensoren om het suikergehalte van de patiënt te meten. Het is dan ook vanzelfsprekend dat zo’n soort raadpleging meer tijd inneemt dan een klassieke consultatie. Die tijd en ruimte hebben we vrijgemaakt.”

Beklimming Vogezen

Dat het ZOL zulke consultaties op zich neemt, is niet toevallig. Het idee speelde al langer. Zo begon het twee jaar geleden te kriebelen. Het diabetescentrum van het ZOL nam toen op vraag van het Universitair Ziekenhuis Leuven voor de eerste keer deel aan het diaTop-project. Een honderdtal sporters met diabetes type 1 beklom de hellingen van de Vogezen. Ook elf patiënten, drie endocrinologen, twee verpleegkundigen en een diëtiste van het ZOL participeerden.

“We hebben daar de smaak te pakken gekregen”, geeft Kockaerts toe. Hij kijkt alvast uit naar de raadplegingen. “Ik ben zelf een fanatieke sporter. Dankzij de consultaties kan ik mijn beroep en hobby combineren.”

Wie beroep wil doen op de speciale raadpleging, kan een afspraak maken via het secretariaat van het ziekenhuis.