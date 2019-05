Zes Limburgse logies ontvangen 188.982 euro BVDH

21 mei 2019

11u51 0

Via Toerisme Vlaanderen investeert Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts (N-VA) in de uitbouw van kwalitatief hoogstaande toeristische logies in de provincie Limburg. In totaal gaat er € 188.982 naar zes Limburgse logiesuitbaters. Weyts focust gericht op structurele verbeteringen, zoals kind- en familievriendelijke of zorgspecifieke voorzieningen. Op die manier wil hij logiesuitbaters steunen met een soort investering die vaak niet meteen rendabel is. Daarnaast zet Weyts in op de aanleg of inrichting van camperplaatsen, , want het kampeertoerisme zit danig in de lift. Zo investeert Weyts in een zwemvijver, tuin en omheining in B&B Lavendine Pure in Genk (24.305 euro), in 13 familiekamers in Hotel Stiemerheide in Genk (49.553 euro) en in een restaurant en eetzaal in het vakantiecentrum De Bosberg in Houthalen-Helchteren (49.553 euro). De andere drie uitverkoren logies zijn Gastenkamer ’t Maanhof in Gingelom (32.246 euro), Vakantiecentrum De Lage Kempen in Hechtel-Eksel (8.955 euro) en Hotel Mussenburghof in Bree (24.370 euro).