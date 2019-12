Zes illegalen uit Koeweit ontdekt in vrachtwagen MMM

18 december 2019

17u00 2

In een vrachtwagen op de Oosterring in Genk zijn zes illegalen aangetroffen. Dat maakte de politie bekend.

De vrachtwagenchauffeur had de mannen zelf in zijn laadruimte ontdekt. Twee meerderjarigen kregen het bevel het grondgebied te verlaten. De minderjarige personen zijn naar een opvangcentrum in Brussel overgebracht.