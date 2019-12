Zes arrestaties in groot drugsonderzoek in Genk, Houthalen en Kinrooi MMM

02 december 2019

10u23 3 Genk Op negen locaties in Genk, Houthalen-Helchteren en Kinrooi heeft de politie vorige donderdag huiszoekingen uitgevoerd. Zes personen werden gearresteerd. De politie nam onder meer vijf auto’s in beslag.

In Genk doorzochten de speurders zeven woningen. Hierbij zijn vier mannen van 19, 20, 29 en 30 jaar gearresteerd. De politie nam er ook drie auto’s, cash geld, een beperkte hoeveelheid drugs, lachgaspatronen en een verboden wapen in beslag.

In een woning in Kinrooi vond de politie twee zakken met verdacht poeder. Ook hier werd een auto in beslag genomen. In Hechtel-Eksel onderschepte Politie CARMA een 33-jarige man uit Genk en 33-jarige vrouw uit Kinrooi in hun auto. Het tweetal werd gearresteerd en de wagen werd in beslag genomen.

Drie verdachten mochten beschikken na verhoor door de politie. Drie mannen uit Genk zijn vrijdag voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die besloot de 33-jarige man uit Genk aan te houden.