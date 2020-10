Xavier Taveirne host virtuele Voka Open Bedrijvendag vanuit Genk Emily Nees

De Voka Open Bedrijvendag steekt dit jaar in een digitaal jasje vanwege corona. Presentator Xavier Taveirne gidst de kijkers dan doorheen verschillende bedrijven vanuit de Virtual Event Studio van Painting With Light in Genk.

De 30ste editie van de Voka Open Bedrijvendag gaat zondag door op een alternatieve wijze door vanwege de coronacrisis. Geen toestroom van mensenmassa’s in de bedrijven dit jaar, maar wel een livestream. Zo leidt tv-gezicht Xavier Taveirne de Open Bedrijvendag in goede banen en geeft hij een virtuele kijk achter de schermen van verschillende bedrijven. Leuk om weten: ook de T2-campus in Thor Park komt in beeld.

Wie het hele gebeuren graag volgt, kan dat doen via de website www.openbedrijvendagvirtueel.be.